Torneo Apertura

Gimnasia de Mendoza reaccionó a tiempo, remontó un 0-2 y golpeó a Vélez en un partidazo

El Lobo mendocino perdía por dos goles, pero lo dio vuelta en el Víctor Legrotaglie y venció 3 a 2 al Fortín por la fecha 13 de la Zona A. Mammana marcó en contra en el cierre.