Portugal eliminó a Croacia con un triunfo agónico por 2-1 en los 16avos de final del Mundial 2026, pero el desenlace quedó marcado por una de las decisiones arbitrales más discutidas del torneo. En el duodécimo minuto de descuento, Josko Gvardiol convirtió el empate, aunque el VAR terminó anulando el gol.
La polémica del Mundial: Croacia reclamó que no hubo toque previo en el gol anulado ante Portugal
El VAR invalidó el empate agónico de Josko Gvardiol por una supuesta intervención de Igor Matanović antes del pase a Mario Pašalić. Desde Croacia cuestionaron que ese roce no se percibe en las imágenes.
La controversia no estuvo centrada en la posición adelantada sancionada, sino en la acción previa que originó el fallo y que desató las protestas del conjunto croata.
El gol que duró apenas unos segundos
Con Portugal arriba 2-1, un centro cayó al área y Mario Pašalić bajó la pelota para que Josko Gvardiol definiera a la red. El festejo croata fue inmediato, pero el árbitro noruego Espen Eskås recibió el llamado desde el VAR.
Tras revisar la acción, el juez invalidó el tanto al considerar que Pašalić estaba en posición adelantada al momento de intervenir en la jugada.
La discusión estuvo en el toque previo
La decisión del VAR se basó en que, antes de llegar a Pašalić, el balón habría sido rozado de cabeza por el delantero Igor Matanović. Ese supuesto contacto modificó el momento de referencia para sancionar el fuera de juego.
Sin embargo, las imágenes televisivas no muestran de manera evidente que la pelota haya tocado la cabeza del atacante croata. Por ese motivo, los reclamos apuntaron a que nunca existió ese desvío y que, en consecuencia, el gol debió ser convalidado.
El chip del balón, en el centro del debate
Durante la revisión se exhibieron los datos aportados por el chip incorporado en la pelota, tecnología implementada por la FIFA para este Mundial. Esa información fue la que respaldó la determinación arbitral.
La jugada generó un intenso debate porque el supuesto roce no puede apreciarse visualmente, mientras que el sistema tecnológico sí registró un contacto previo. Finalmente, Portugal mantuvo el 2-1, avanzó a los octavos de final y enfrentará a España, mientras que Croacia quedó eliminada tras una de las acciones más polémicas de la Copa del Mundo.