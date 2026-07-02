¿Era offside?

La polémica del Mundial: Croacia reclamó que no hubo toque previo en el gol anulado ante Portugal

El VAR invalidó el empate agónico de Josko Gvardiol por una supuesta intervención de Igor Matanović antes del pase a Mario Pašalić. Desde Croacia cuestionaron que ese roce no se percibe en las imágenes.