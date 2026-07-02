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Portugal lo dio vuelta en un final infartante, eliminó a Croacia y enfrentará a España en octavos

El equipo de Cristiano Ronaldo venció 2-1 a Croacia en un final electrizante en Toronto. Gonçalo Ramos marcó el gol de la clasificación en tiempo de descuento y Luka Modric se despidió de los Mundiales.

Se le dio a Cristiano, marcó y ganó. Foto: ReutersSe le dio a Cristiano, marcó y ganó. Foto: Reuters
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Portugal protagonizó una de las grandes emociones de los 16avos de final del Mundial 2026. En el BMO Field de Toronto derrotó 2-1 a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con España.

El encuentro también marcó el cierre de una era: fue la despedida de Luka Modric de las Copas del Mundo tras una brillante trayectoria con la selección croata.

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Croacia golpeó primero

Después de un primer tiempo sin goles, Croacia abrió el marcador a los 53 minutos por intermedio de Iván Perisic, que definió con precisión dentro del área para poner en ventaja al conjunto balcánico.

Portugal reaccionó con el paso de los minutos y encontró la igualdad a los 68. Tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal por infracción sobre Renato Veiga y Cristiano Ronaldo lo transformó en el 1-1 con un remate al centro del arco.

Un desenlace lleno de tensión

El partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, pero el cuarto árbitro adicionó diez minutos y el cierre fue frenético.

A los 94 minutos, Rafael Leão envió un centro preciso para Gonçalo Ramos, que conectó de cabeza y marcó el 2-1 definitivo.

Croacia llegó a festejar el empate sobre el final a los ¡113 minutos! con un tanto de Josko Gvardiol, aunque el VAR anuló la acción por posición adelantada.

Se viene un clásico ibérico

Cristiano Ronaldo dejó el campo a los 81 minutos y observó desde el banco cómo Portugal aseguraba la clasificación en los instantes finales.

Con este triunfo, el conjunto luso enfrentará a España el próximo lunes a las 16, en Dallas, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

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