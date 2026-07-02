Portugal protagonizó una de las grandes emociones de los 16avos de final del Mundial 2026. En el BMO Field de Toronto derrotó 2-1 a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento y avanzó a los octavos de final, donde se medirá con España.
Portugal lo dio vuelta en un final infartante, eliminó a Croacia y enfrentará a España en octavos
El equipo de Cristiano Ronaldo venció 2-1 a Croacia en un final electrizante en Toronto. Gonçalo Ramos marcó el gol de la clasificación en tiempo de descuento y Luka Modric se despidió de los Mundiales.
El encuentro también marcó el cierre de una era: fue la despedida de Luka Modric de las Copas del Mundo tras una brillante trayectoria con la selección croata.
Croacia golpeó primero
Después de un primer tiempo sin goles, Croacia abrió el marcador a los 53 minutos por intermedio de Iván Perisic, que definió con precisión dentro del área para poner en ventaja al conjunto balcánico.
Portugal reaccionó con el paso de los minutos y encontró la igualdad a los 68. Tras una revisión del VAR, el árbitro sancionó un penal por infracción sobre Renato Veiga y Cristiano Ronaldo lo transformó en el 1-1 con un remate al centro del arco.
Un desenlace lleno de tensión
El partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, pero el cuarto árbitro adicionó diez minutos y el cierre fue frenético.
A los 94 minutos, Rafael Leão envió un centro preciso para Gonçalo Ramos, que conectó de cabeza y marcó el 2-1 definitivo.
Croacia llegó a festejar el empate sobre el final a los ¡113 minutos! con un tanto de Josko Gvardiol, aunque el VAR anuló la acción por posición adelantada.
Se viene un clásico ibérico
Cristiano Ronaldo dejó el campo a los 81 minutos y observó desde el banco cómo Portugal aseguraba la clasificación en los instantes finales.
Con este triunfo, el conjunto luso enfrentará a España el próximo lunes a las 16, en Dallas, por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.