Portugal lo dio vuelta en un final infartante, eliminó a Croacia y enfrentará a España en octavos

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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