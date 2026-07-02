El Gobierno nacional avanzó sobre una red de transmisiones clandestinas de eventos deportivos y bloqueó 14 sitios y plataformas que difundían de manera ilegal los partidos del Mundial 2026, entre ellos el popular portal Fútbol Libre.
El Gobierno bloqueó Fútbol Libre y otros 13 sitios que transmitían el Mundial 2026
La Justicia ordenó el bloqueo de 14 plataformas que emitían partidos y señales de televisión de manera ilegal. La medida forma parte de un operativo internacional contra la piratería digital.
La medida fue ejecutada en el marco de la denominada Operación Tarjeta Roja, un operativo internacional que reunió a organismos judiciales y tecnológicos para combatir la piratería digital vinculada a contenidos audiovisuales.
Un operativo internacional
La investigación fue coordinada entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de Colombia. En Argentina intervino la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), encabezada por Horacio Azzolin, tras denuncias presentadas por empresas titulares de derechos de transmisión.
La causa también contó con la participación de los fiscales Lucio Herrera, Marcelo Solimine y Romina Monteleone, junto al Cuerpo de Investigadores Judiciales. A partir de ese trabajo, distintos magistrados autorizaron las medidas para bloquear el acceso a las plataformas.
Qué sitios fueron alcanzados
Entre los principales servicios afectados aparece Fútbol Libre, una de las páginas más utilizadas para ver partidos sin autorización y que ya había sido investigada en años anteriores.
También quedaron bloqueadas Tele Latino y Stella TV, además de otros once dominios que retransmitían señales premium y encuentros del Mundial 2026 sin contar con los derechos comerciales correspondientes.
Cómo se aplicó el bloqueo
La ejecución de las medidas quedó a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de NIC Argentina, organismos que procedieron a dar de baja dominios y aplicar restricciones para impedir el acceso desde territorio argentino.
El objetivo de la resolución fue interrumpir la distribución ilegal de contenidos audiovisuales protegidos por derechos de propiedad intelectual, especialmente durante la disputa del Mundial 2026.