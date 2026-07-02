Mundial 2026

Controversia por supuestas amenazas a la selección de Ecuador en la previa ante México

El periodista argentino Eduardo Feinmann replicó versiones que apuntan a presiones extorsivas sobre cinco futbolistas del plantel de la "Tri". Sin embargo, fuentes oficiales de la federación ecuatoriana y cronistas locales desacreditan la información y aseguran que se trata de un rumor sin sustento.