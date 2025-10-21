El golf completó el pendiente y asoma la gran final en Copa Santa Fe

En la ciudad de Venado Tuerto, el golf completó todas sus jornadas clasificatorias, se puso al día y ahora sólo queda esperar la gran jornada final el sábado 22 de noviembre en esa alfombra interminable delClub de Campo El Paso en la capital de la provincia, donde se coronarán los mejores de esta histórica disciplina que debutó en la Copa Santa Fe 2025.
Foto: Copa Santa Fe de Golf
Fecha 5 (complementaria) de la Copa Santa Fe en The Venado Tuerto Polo & Athletic Club con estos resultados: Damas hasta 26,9: Maria Laura Campos (Venado Tuerto Polo & Athletic Club) – 65 golpes; Damas 27 a 54: Analía Bravo (Venado Tuerto Polo & Athletic Club) - 69 golpes; Caballeros hasta 14,9: Claudio Costamagna (Venado Tuerto Polo & Athletic Club) – 70 golpes; Caballeros 15 a 21,9: Leandro García (Venado Tuerto Polo & Athletic Club) – 72 golpes; Caballeros 22 a 29,9: Mauricio Durany Cotognini (Jockey Club Venado Tuerto) - 72 golpes; Caballeros 30 a 54: Sergio Di Fulvio (Venado Tuerto Polo & Athletic Club) – 65 golpes.
Foto: Copa Santa Fe de Golf
En los próximos días, la Federación de Golf del Sur del Litoral, que fue responsable del armado deportivo, estará confeccionando el listado final de los jugadores que representarán a los clubes, con un número de base que fue imponente en esta disciplina debutante en la Copa Santa Fe más de 4.000 jugadores y 21 clubes.
“La Copa va a terminar en el mismo lugar donde fue presentada: el Club de Campo El Paso, en una jornada finalísima del sábado 22 de noviembre”, explica Pablo Díaz Guerra, Director Ejecutivo en Federación de Golf del Sur del Litoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.