Alianza abre su Campus de Handball con Milocco y Pona, dos “hijos del club”

El handball santafesino tendrá un cierre de año con acento en Santo Tomé. El Club Atlético Alianza anunció un Campus de Handball para el 26 y 27 de diciembre, con doble jornada y una invitación amplia para clubes de la Asociación Santafesina.
El Club Atlético Alianza realizará el 26 y 27 de diciembre en Santo Tomé un campus de handball abierto a clubes de la Asociación Santafesina. La propuesta, con Mariano Milocco y Gaspar Pona como invitados, incluirá trabajo teórico y práctico por puestos, con cupos por categorías 2007 a 2011. La inscripción tendrá un costo de $5.000.
Ariel González, en nombre de la organización, explicó el espíritu de la propuesta: “darle una activación más al deporte dentro del club”, en una época donde las actividades de formación suelen marcar el pulso de la pretemporada.
“Vienen dos exjugadores de Alianza que nacieron acá” resaltó González. El campus tendrá como figuras a Mariano Milocco y Gaspar Pona, dos exjugadores que nacieron deportivamente en Alianza y vuelven como entrenadores invitados.
Milocco llega con experiencia de trabajo y competencia en Boca, mientras que Pona suma su recorrido vinculado a Mendoza. La presencia de ambos busca unir pertenencia y contenido: referentes que vuelven para compartir herramientas a los más chicos.
La actividad empezará el viernes de 16 a 21. El sábado seguirá de 8 a 12 y retomará de 14 a 18, cerrando dos días intensos de trabajo. La sede será el Club Atlético Alianza, en Avenida Luján 3260, Santo Tomé.
La metodología combinará aula y cancha. “La idea primero es trabajar una parte teórica y junto con esa parte teórica luego la parte práctica”, explicó González, quien anticipó que los grupos se dividirán para abordar acciones ofensivas y defensivas.
El campus estará destinado a chicos y chicas desde categoría 2011 hasta juveniles 2007. González lo encuadró como el tramo formativo que comprende “cadetes y juveniles”, con una convocatoria pensada para sumar volumen sin perder foco.
El costo será de $5.000. Según González, no se trata de una barrera sino de una confirmación: “es solamente un monto… como para decir, bueno, los tenemos anotados y sabemos que van a venir a participar”.
También destacó la apuesta logística: “tenemos unas instalaciones que son muy lindas y se pueden utilizar tranquilamente”, dijo, con la idea de que el club funcione como anfitrión y punto de encuentro para el crecimiento de la disciplina.
Alianza llega a esta iniciativa en un contexto de recambio y reordenamiento interno. González describió un proceso de renovación con chicos jóvenes y un nuevo empuje en la rama femenina, con una subcomisión que empezó a reorganizar el trabajo.
En lo deportivo, el club compite en la asociativa santafesina y cerró el año con un cuarto puesto. “Terminó un buen año, lo cerramos bastante bien”, resumió el organizador, y el campus aparece como un paso más para sostener esa curva.