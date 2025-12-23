En Santo Tomé

Alianza abre su Campus de Handball con Milocco y Pona, dos “hijos del club”

El Club Atlético Alianza realizará el 26 y 27 de diciembre en Santo Tomé un campus de handball abierto a clubes de la Asociación Santafesina. La propuesta, con Mariano Milocco y Gaspar Pona como invitados, incluirá trabajo teórico y práctico por puestos, con cupos por categorías 2007 a 2011. La inscripción tendrá un costo de $5.000.