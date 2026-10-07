UEFA Nations League

Harry Kane llegó a 125 partidos con Inglaterra e igualó una marca histórica

El delantero del Bayern Múnich marcó un doblete en la goleada 3-0 ante República Checa por la UEFA Nations League y llegó a 125 partidos con la camiseta de los Tres Leones, una cifra histórica que hasta ahora pertenecía en soledad al emblemático arquero.