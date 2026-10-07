Harry Kane volvió a ser protagonista con la camiseta de Inglaterra. El delantero del Bayern Múnich marcó dos goles en la goleada 3-0 ante República Checa, por una nueva jornada de la UEFA Nations League, y alcanzó una marca histórica: llegó a 125 partidos con la selección inglesa e igualó el récord de presencias de Peter Shilton.
Harry Kane llegó a 125 partidos con Inglaterra e igualó una marca histórica
El delantero del Bayern Múnich marcó un doblete en la goleada 3-0 ante República Checa por la UEFA Nations League y llegó a 125 partidos con la camiseta de los Tres Leones, una cifra histórica que hasta ahora pertenecía en soledad al emblemático arquero.
El atacante de 33 años alcanzó así al legendario arquero, quien durante décadas fue el futbolista con más apariciones en la historia de los Tres Leones. Kane necesitó poco más de una década desde su debut internacional para situarse a la misma altura que uno de los grandes referentes de la historia del fútbol inglés.
La noche, además, tuvo un significado especial por su producción ofensiva. Kane convirtió un doblete frente a República Checa y elevó a 91 su cantidad de goles con la selección, consolidándose todavía más como el máximo goleador histórico de Inglaterra.
Su próximo objetivo será superar la marca de Shilton y convertirse en el futbolista con más presencias en la historia del seleccionado. La oportunidad podría llegar el 12 de noviembre, ante Croacia, durante la próxima Fecha FIFA.
Kane, cada vez más lejos de Wayne Rooney
El delantero del Bayern Múnich también continúa ampliando su ventaja en la tabla histórica de goleadores de Inglaterra.
Con sus dos tantos ante República Checa, Kane llegó a 91 goles con la selección, una cifra que lo mantiene cómodamente en el primer lugar.
Su principal perseguidor es Wayne Rooney, quien finalizó su etapa internacional con 53 goles. De esta manera, Kane mantiene una diferencia de 38 tantos sobre el ex delantero del Manchester United.
A sus 33 años, el capitán inglés todavía tiene por delante nuevos desafíos con la selección. Tras igualar el récord de presencias de Shilton y consolidarse como máximo goleador histórico, ahora apunta a quedarse también con el récord absoluto de partidos disputados con Inglaterra.