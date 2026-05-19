Gabriel Heinze volvió a escribir una página importante en su carrera, esta vez desde el banco de suplentes. El entrerriano se consagró campeón de la Premier League como integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal.
Gabriel Heinze hizo historia: es el primer argentino campeón de Inglaterra con Arsenal
El entrerriano integra el cuerpo técnico de Mikel Arteta y sumó un logro inédito para el fútbol nacional tras la consagración de los Gunners en la Premier League.
El título cortó una sequía de 22 años sin ligas locales para los Gunners y convirtió al “Gringo” en el primer argentino en ganar la Primera División de Inglaterra con el club londinense.
Un título desde la pizarra
Heinze llegó a Arsenal en julio de 2025 para ocupar el rol de principal ayudante de campo de Arteta, tras la salida del español Carlos Cuesta García hacia Parma.
Menos de un año después de su arribo, el exdefensor de la Selección argentina ya forma parte de una consagración histórica para una institución que no festejaba una Premier desde la temporada 2003/04.
El logro representa además su segundo título oficial como entrenador o integrante de un cuerpo técnico, luego del ascenso conseguido con Argentinos Juniors en la Primera B Nacional 2016/17.
El camino del Gringo
La carrera de Heinze combina títulos como futbolista y experiencias como entrenador. En total, acumula 13 campeonatos entre sus etapas dentro de la cancha y en los bancos de suplentes.
Como jugador, tuvo pasos por clubes como Manchester United, Real Madrid, Olympique de Marsella y Newell’s, además de una extensa trayectoria con la Selección argentina.
Su llegada al cuerpo técnico de Arteta reforzó el perfil táctico de un Arsenal que encontró regularidad, identidad y eficacia para recuperar el trono local.
Los argentinos campeones con Arsenal
Con esta Premier League, Heinze se sumó a un grupo muy reducido de argentinos que lograron levantar trofeos oficiales con Arsenal.
Nelson Vivas fue campeón de la Community Shield en 1998 y 1999 durante el ciclo de Arsène Wenger.
Emiliano “Dibu” Martínez también dejó su marca en 2020, cuando fue figura en la conquista de la FA Cup y luego sumó la Community Shield antes de partir al Aston Villa.
La Champions, el próximo objetivo
La temporada de Arsenal todavía no terminó. Con la Premier League asegurada a falta de una jornada, el equipo inglés apunta ahora a la final de la UEFA Champions League.
Será la segunda final europea más importante en la historia del club, que buscará revancha de la definición perdida en 2006 ante el Barcelona de Ronaldinho.
Para Heinze, el cierre de temporada puede agrandar todavía más un capítulo que ya tiene lugar propio en la historia argentina dentro del fútbol inglés.