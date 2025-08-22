Crespo y el santafesino Nepote, una fórmula asociada al éxito
Llegaron hace dos meses, perdieron un solo partido, remontaron la situación en el Brasileirao y dejaron en el camino a Atlético Nacional de Medellín, que llegaba como favorito.
Hernán Crespo junto al santafesino Gustavo Nepote, que no solo es su entrenador de arqueros sino un colaborador en el que confía ciegamente y lo sigue eligiendo. Arrancaron muy bien en San Pablo en esta segunda vez. Crédito: El Litoral.
Hernán Crespo había dirigido en 57 partidos a San Pablo durante su primera etapa en el populoso club brasileño. Se fue bien, al punto tal que un día le tocó volver. Y en estos dos meses al mando, Crespo apenas perdió un partido: fue por la Copa de Brasil, ante Atlético Paranaense y en definición por penales. El fantasma de aquella serie merodeó el Morumbí este martes, cuando por la misma vía lograron dejar en el camino a Atlético Nacional de Medellín y clasificar a San Pablo para los cuartos de final de la Libertadores. Y fue clave en la serie la actuación de Rafael, el muy buen arquero del San Pablo, que tiene como entrenador a un hombre de extrema confianza de Crespo: el santafesino Gustavo Nepote, quien otra vez aparece vinculado a los éxitos deportivos, ya con varios títulos conseguidos, la mayoría de ellos con Crespo desde aquella experiencia con Defensa y Justicia en la Sudamericana.
Crespo y todo su cuerpo técnico vivieron una noche intensa en el Morumbi y celebró la clasificación del Sao Paulo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 1-1 con Atlético Nacional y ganar 4-3 en los penales. El entrenador argentino valoró el esfuerzo de sus jugadores y se emocionó con el apoyo masivo de la hinchada (hubo 57.000 personas en el Morumbí), aunque admitió que el equipo aún puede mejorar.
En el desahogo que merece una victoria copera, Crespo se descargó y compartió su emoción. "Fue una locura la llegada. Incluso da un poco de miedo, porque la gente golpeaba la ventana. Fue hermoso, genial, una locura. Me encanta el fútbol por estas cosas". Y se emocionó con la hinchada: "Me quedo aquí. Podría quedarme en casa, relajado, pero pude vivir estas cosas. Ver a la gente, la noche de la Copa Libertadores. Y respetar al niño que llevamos dentro. Nunca lo olvidemos".
A pesar de contar con superioridad numérica, Sao Paulo no logró liquidar la serie en los 90 minutos y la clasificación se definió desde los penales, donde el Tricolor se impuso y avanzó a los cuartos de final. Pese a la alegría por el pase de ronda, Crespo reconoció que todavía hay margen para mejorar.
"Estoy muy contento con la clasificación, pero creo que el equipo podría haber jugado mejor. Jugamos contra un rival muy duro, bien organizado y con mucha experiencia. Tuvimos algunos momentos buenos, pero podemos hacer más cosas buenas. Ahora tenemos tiempo para intentar mejorar", afirmó el argentino.
Gustavo Nepote junto al arquero titular, Rafael, de muy buena actuación. Crédito: El Litoral.
"Agradecí a todos los jugadores por la noche que pasamos aquí. Fue inolvidable. Ver el estadio Morumbi lleno en una noche de Libertadores. Era como ese niño que veía la televisión y veía al Sao Paulo con Tele (Santana). Y ser protagonista, estar en el banquillo y creer que podíamos clasificar fue increíblemente conmovedor".
Finalmente, Crespo dejó claro que la clasificación no fue una revancha (Atlético Nacional lo había eliminado en la Libertadores 2016). "No creo que tuviéramos que vengar a nadie. Simplemente creamos nuevas oportunidades y estamos contentos", cerró el técnico del Tricolor.
Asumió como entrenador de Sao Paulo hace dos meses, tomando el lugar que dejó Luis Zubeldía, también argentino, al frente del equipo. El DT ya era familiar en el club tras su paso anterior en 2021. En esta ocasión, se encontró con la tarea de reorganizar a un equipo que disputaba los octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional de Colombia, aunque atravesaba un presente complicado en el torneo local, apenas a un punto de la zona de descenso. También allí logró despegar y ahora se encuentra en una situación muchísimo más ventajosa, ratificando las condiciones de él y su cuerpo técnico.
Crespo no dirigía desde finales del año pasado, cuando se desvinculó del Al Ain de Emiratos Árabes, club con el que había conquistado la Champions de Asia. Su situación de agente libre potenció la elección del Sao Paulo, que no tuvo que pagar rescisión alguna a otro equipo.
El contrato del técnico se extiende hasta diciembre de 2026. En su comienzo, no pudo contar con Jonathan Calleri, que se recupera de una rotura de ligamentos sufrida en abril, pero tiene otros argentinos a mano: en la defensa apostó por Alan Franco y Enzo Díaz, mientras que en la delantera confió en Juan Dinenno.
En cuartos de final de la Libertadores, San Pablo se medirá con la Liga de Quito, que dejó en el camino a Botafogo, el último campeón del torneo. El primer partido se jugará en Ecuador, el 17 de setiembre, mientras que la revancha será el 24 en el Morumbí. Este domingo, por el Brasileirao, San Pablo recibirá la visita de Atlético Mineiro.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.