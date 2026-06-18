Para viajar necesitan apoyo económico

La tercera es la vencida: Turquía espera a chicos santafesinos para jugar el mundial de hockey subacuático

Después de dos oportunidades que se vieron frustradas, los seleccionados argentinos femeninos y masculinos de hockey subacuático ganaron el derecho a competir en el Mundial Juvenil a realizarse en Turquía el mes que viene, pero como siempre pasa en los deportes amateurs, lo económico es una traba, por eso han organizado una tallarinada para el 28 de junio.