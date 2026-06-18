La selección argentina de hockey subacuático ganó el derecho a participar en el Campeonato Mundial Juvenil 2026. Nuestro país estará representado por dos equipos: Sub 24 Masculino y Sub 24 Femenino. Dicha competencia se llevará a cabo en Gebze, Turquía, del 16 al 26 de julio del 2026.
La tercera es la vencida: Turquía espera a chicos santafesinos para jugar el mundial de hockey subacuático
Después de dos oportunidades que se vieron frustradas, los seleccionados argentinos femeninos y masculinos de hockey subacuático ganaron el derecho a competir en el Mundial Juvenil a realizarse en Turquía el mes que viene, pero como siempre pasa en los deportes amateurs, lo económico es una traba, por eso han organizado una tallarinada para el 28 de junio.
De ambos seleccionados nacionales forman parte chicas y chicos de nuestra ciudad, que entrenan diariamente en el Club Regatas de Santa Fe.
El problema es el mismo de siempre cuando se trata de deportes amateurs y, sobre todo, si esa actividad no tiene tanta repercusión y difusión, como es en este caso con el hockey subacuático. Es necesario aclarar que esta es la tercera vez que el seleccionado tiene la posibilidad de participar, y las dos anteriores las intenciones de hacerlo se vieron frustradas por razones económicas.
Es por eso que tanto los deportistas como cuerpo técnico, más la suma de familiares y amigos, se han propuesto un objetivo, que es el de garantizar la participación de ambos equipos en el evento internacional, permitiendo que nuestras jugadoras y jugadores puedan representar al país en el más alto nivel competitivo.
En contacto con El Litoral, responsables del movimiento que desde hace un tiempo viene trabajando comentaron: "Debido a que es un deporte amateur, nuestros deportistas deben costearse todos los gastos, desde pasajes para ir al Mundial, a la indumentaria y todo el proceso para llegar a ser parte de la selección nacional. Lo que significa aproximadamente unos 5.000 dólares cada uno".
Es por ello que necesitan del apoyo y la ayuda, ya sea de sponsors o de la gente que pueda colaborar para que los deportistas puedan representar a nuestro país de la mejor manera.
Con el reloj en contra, los deportistas han transformado su rutina en una gestión constante de eventos. Estudiantes y trabajadores por igual, desde hace un tiempo vienen dedicando sus horas libres a organizar rifas, sorteos y cenas benéficas.
La próxima gran cita para colaborar es una tallarinada a realizarse el 28 de junio. El valor de las entradas es 15.000 pesos para los mayores y 12.000 pesos para los menores. La misma se llevará a cabo en el emblemático salón del Club Regatas. Anteriormente, ya han organizado "chop bingos" y continúan en la búsqueda desesperada de auspiciantes privados o apoyo estatal.
"Cualquier persona que nos pueda ayudar o dar una mano realmente nos hace la diferencia. Quien quiera y pueda colaborar con premios para la próxima tallarinada se lo agradeceremos infinitamente. ,La idea es que la mayoría de los que concurran se vaya con un premio y con la satisfacción de haberlo pasado bien, con música en vivo, y sabiendo que han ayudado muchísimo para que los chicos puedan cumplir su sueño", comentaron a El Litoral.
Comunicado oficial
"El ingeniero Eduardo Donnet, la ingeniera María Guadalupe Gómez y la secretaria Florencia Baker, presidente, vicepresidenta y secretaria del Club de Regatas Santa Fe respectivamente, por medio de la presente nos dirigimos a Ud. y/o quien estime corresponda, con motivo de comunicarle que nuestro país ha sido invitado a participar del "Campeonato Mundial CMAS 2026 de Hockey Subacuático por Edades" a realizarse en Kocaeli / Gebze, Turquía, desde el 16 al 26 de julio de 2026.
El mismo es organizado y será fiscalizado por la CMAS (Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas), perteneciente al Movimiento Olímpico.
Es nuestro deseo que los jugadores de nuestro club se hagan presentes en dicho torneo representando a la Argentina como Equipo U24 Femenino y Equipo U24 Masculino. Dicha participación les permitirá medirse con los mejores equipos del mundo en esta disciplina y contribuirá en gran medida al crecimiento de nuestro Hockey Subacuático Argentino. Nuestro deporte es totalmente amateur y es por ello que solicitamos ayuda económica o lo que esté a su alcance para poder viajar al mundial".
Av. Leandro N. Alem 3288 – Tel: 0342 4528627 – Email: [email protected]. El alias en común es LAGUNEROSALMUNDIAL
De todos modos, para cualquier información, los interesados también pueden comunicarse a los siguientes instagrams: @francomiche, @lucimalvicino, @marti_senn, @centineonicolas, @florlavanchy, @valen_gianca, @giulii_machii_z, @emiliano_gnoa, @joburtnik, @xavimachadoz
De qué se trata el hockey subacuático
El Hockey Subacuático o UWH consiste en trasladar un tejo con un palo (que mide 30 centímetros) e introducirlo dentro de un arco, el cual está ubicado en el fondo de una piscina. La marina inglesa fue la creadora del deporte con el objetivo de entrenar a sus buzos. Hoy en día es considerado un deporte extremo, dinámico y estratégico que se juega en más de 30 países. En Argentina está presente hace alrededor de 35 años, siendo practicado actualmente en las provincias de Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén, San Luis y Buenos Aires.
El equipamiento para practicarlo consta de aletas, máscara o luneta, snorkel, gorro con orejeras, palo blanco o negro, según el equipo, guante cubierto de silicona para proteger la mano que sostiene el palo.
Reglamento
Se juega en una piscina de 25 x 15 metros que tiene entre 2 y 3 metros de profundidad. En los extremos se encuentran dos arcos de acero inoxidable de una longitud de 3 metros. El tejo (una pastilla de plomo recubierta de plástico que pesa alrededor de 1,5 kg) debe entrar completamente en la canaleta para que el gol sea válido.
El partido se divide en dos tiempos de 15 minutos más un descanso de 3 minutos. El objetivo es hacer la mayor cantidad de goles con el tejo. Durante el mismo intervienen 10 jugadores de cada equipo (6 en el agua y 4 de relevos o cambios), aunque durante los torneos se permite inscribir hasta 12 por posibles lesiones.
Los seleccionados
Los varones son: Valentín Giancarelli, Emiliano Gnoatto, Xavier Machado Zsikai, Franco Micheloud y Nicolás Centineo. Entrenador: Juan Luis Lequi.
Las damas son: Lucía Malvicino, Giuliana Machado, Martina Senn, Josefina Burtnik. Entrenadora: Florencia Lavanchy.
Mánager: María Guadalupe Gómez.