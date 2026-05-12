Los deportistas del Club Regatas de Santa Fe atraviesan un presente agridulce. Por un lado, la satisfacción de haber alcanzado el "premio mayor": integrar la Selección Argentina para competir en el próximo Mundial de Hockey Subacuático, que se disputará en Hendek, Turquía, a partir del 16 de julio. Por el otro, la angustia de no saber si llegarán a cubrir los costos para subirse al avión.
Hockey subacuático: jugadores santafesinos buscan ayuda para viajar al Mundial de Turquía
Deportistas del Club Regatas organizan rifas, eventos y campañas solidarias para reunir el dinero necesario y representar al país en la competencia internacional que se disputará en julio.
Representar al país en una disciplina amateur implica, para estos jóvenes santafesinos, una doble jornada: mientras el cuerpo se agota en la pileta, la mente se desgasta buscando fondos. La delegación, que incluye equipos sub-24 masculino y femenino, enfrenta un presupuesto que asciende a los 5.000 dólares por deportista.
Entre piletas y presupuestos
Para Franco, uno de los seleccionados, la preparación es total, pero la incertidumbre económica es un rival difícil de vencer. "Estamos entrenando prácticamente seis veces por semana dentro de las instalaciones del club. Pero también es estar pendiente a ver si vamos a poder ir o no por una cuestión económica", explicó el deportista.
La logística de este deporte en Argentina suma dificultades extra. Al ser Regatas el único club con una pileta en condiciones óptimas, Santa Fe se convierte en el búnker de entrenamiento para jugadores que vienen de otras provincias.
En esa línea, Xavier, uno de los jugadores convocados, indicó cómo se compone el plantel y las dificultades logísticas que enfrentan durante la preparación. “De Regatas somos cinco hombres y cuatro mujeres; después hay cinco seleccionados de Mendoza y uno de Buenos Aires. La realidad es que la única pileta en condiciones para entrenar de la mejor manera es la de Regatas”, comentó.
Esta situación obliga a los santafesinos a colaborar económicamente con sus compañeros de otras provincias para afrontar los costos de los entrenamientos y estadías: “Entre todos hacemos el esfuerzo para que a ellos se les haga un poco más accesible”, agregó.
Vender el auto por un sueño
La situación es crítica al punto de que el factor económico ya empezó a reducir el plantel antes de la competencia. Josefina, integrante de la selección femenina, lamentó que ya hay bajas confirmadas: "Hay chicas que no pueden viajar justamente por lo económico y que ya se han dado de baja. Ya sabemos que vamos a competir siendo menos".
La joven describió un escenario de sacrificios extremos que, aunque no son nuevos en la disciplina, no dejan de ser alarmantes. "No es la primera vez que nos sucede. Hay deportistas que realmente no logran conseguir plata y esperan hasta último momento. Han comprado el pasaje días antes de que empiece el mundial. Hay gente que ha vendido autos o pedido préstamos con tal de llegar", relató.
De esta manera, hizo hincapié en la resiliencia del grupo pero también el desgaste que esto implica. "Hay que llegar allá con un montón de cosas resueltas que otro deportista no tiene en la cabeza. La preocupación tendría que ser simplemente ir y competir", añadió.
La carrera por el sponsor
Con el reloj en contra, los deportistas han transformado su rutina en una gestión constante de eventos. Estudiantes y trabajadores por igual, dedican sus horas libres a organizar rifas, sorteos y cenas benéficas.
La próxima gran cita para colaborar es una "Tallarinada" el 28 de junio, con un valor de 12.000 pesos la entrada. Anteriormente, ya han organizado "Chop bingos" y continúan en la búsqueda desesperada de sponsors privados o apoyo estatal. "Cualquier persona que nos pueda ayudar o dar una mano realmente nos hace la diferencia", cierró Josefina.
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Pese a que el panorama es complejo, el espíritu de los representantes de Regatas se mantiene firme bajo el agua: "Somos muy resilientes. No es algo que nos sorprenda que esto ocurra, no significa que esté bien, pero lo seguimos haciendo y vamos a encontrar la forma de viajar".
Para colaborar: Los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales del club a través del siguiente link.