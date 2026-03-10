Tensión en Parque Patricios

Huracán se plantó por el Ducó: “Jugar sin público nuevamente no es una opción”

El club emitió un comunicado antes de recibir a River y rechazó jugar otra vez sin público. Exigió un informe técnico que avale la medida y anticipó acciones legales. El conflicto se originó tras un derrumbe cerca del Ducó.