Liga Profesional

Huracán y Vélez igualaron sin goles por el Torneo Clausura

Con la igualdad, Vélez quedó tercero en el grupo B, con 15 puntos, mientras que Huracán permanece séptimo en la zona A, con 12 puntos. En la próxima fecha, Vélez deberá visitar a San Martín de San Juan, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 19:15 horas. Por su parte, el “Globo” será local de Racing el mismo viernes, pero a las 19.