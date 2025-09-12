Torneo Clausura

Riestra le ganó a Central Córdoba y es líder del Grupo B

Con este resultado, los dirigidos por Gustavo Benítez estiraron su racha positiva en casa y se ilusionan con mantenerse en los primeros puestos de la LPF. Central Córdoba, en cambio, regresó a Santiago del Estero sin puntos y con la preocupación de seguir en la parte baja de la tabla.