Fútbol femenino

Terminó con incidentes el último amistoso entre Chile y Uruguay antes de los Juegos Suramericanos

Un polémico tanto en tiempo añadido desató la furia de las futbolistas y una violenta gresca generalizada que requirió la intervención de ambos bancos. El conjunto trasandino debutará en Rosario ante las charrúas el miércoles 16 de septiembre.