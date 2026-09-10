Último amistoso entre Chile y Uruguay terminó con una batalla campal el jueves en el CAR José Sulantay, en el que participaron las selecciones femeninas Sub-20. El encuentro fue el último ensayo antes de los Juegos Suramericanos que tendrán lugar del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe. El gol decisivo en tiempo añadido que desencadenó el incidente entre las futbolistas.
Terminó con incidentes el último amistoso entre Chile y Uruguay antes de los Juegos Suramericanos
Un polémico tanto en tiempo añadido desató la furia de las futbolistas y una violenta gresca generalizada que requirió la intervención de ambos bancos. El conjunto trasandino debutará en Rosario ante las charrúas el miércoles 16 de septiembre.
En el amistoso, Chile se puso en ventaja con un tanto y Uruguay empató a falta de minutos con un gol de Oriana Tolá; cuando parecía que el resultado terminaría igualado, Antonella Martínez marcó en el 96 y desató protestas por una supuesta posición adelantada. La celebración del tanto terminó en confrontación dentro del campo entre las selecciones y el partido quedó marcado por la batalla campal.
El cruce entre las selecciones femeninas escaló cuando Antonella Cordero —de la selección uruguaya— protagonizó un roce que derivó en empujones y patadas; integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos intervinieron para separar a las futbolistas. Según las imágenes del amistoso difundidas en redes sociales, Cordero intentó apartarse durante el altercado y luego abandonó la cancha, mientras que Maite Avello debió ser contenida por el cuerpo técnico chileno.
El incidente en el amistoso entre Chile y Uruguay quedó registrado en video y generó reacciones contrapuestas en redes: algunas publicaciones cuestionaron la actitud de las jugadoras uruguayas y otras destacaron la defensa entre compañeras de la selección chilena. En el balance deportivo, Chile cerró la serie de amistosos ante Uruguay con dos victorias.
En el registro de la preparación, el martes anterior Chile venció 3-0 a Uruguay en otro amistoso, mientras que el Último choque culminó con la celebración que derivó en batalla campal y discusión entre las selecciones femeninas.
Detalles del altercado
El amistoso entre las selecciones Sub-20 de Chile y Uruguay terminó con un intercambio físico tras el gol chileno en tiempo añadido; la situación se originó por la protesta uruguaya sobre la posible posición adelantada en la jugada. El incidente incluyó empujones, manotazos y patadas dentro del área y en la salida del balón.
Antonella Cordero fue señalada en las imágenes como una de las protagonistas del cruce y abandonó el campo tras los empujones. Del lado chileno, Maite Avello requirió la intervención de un miembro del cuerpo técnico para evitar una escalada mayor entre las selecciones femeninas.
Los cuerpos técnicos de ambos equipos intervinieron para controlar a las jugadoras y terminar el amistoso; el video del enfrentamiento circuló en plataformas digitales y amplificó el alcance del incidente entre las selecciones.
Próximo cruce en los Juegos
Más allá del incidente en el amistoso, las selecciones volverán a enfrentarse en la competencia oficial: Chile y Uruguay se verán en los Juegos Suramericanos, donde el equipo chileno debutará ante las charrúas el miércoles 16 de septiembre en el Predio de la Asociación Rosarina de Fútbol. Ese choque oficial será la próxima ocasión deportiva entre las selecciones femeninas.
La serie de amistosos servía como preparación para los Juegos Suramericanos y el altercado en el Último amistoso añade atención mediática al cruce oficial programado. Ambas delegaciones mantienen el calendario de competencia hacia los Suramericanos.
El hecho dejó como consecuencia inmediata la difusión del video del altercado y la expectativa sobre cómo afectará la convivencia deportiva entre las selecciones en el torneo regional.