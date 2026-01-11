Independiente remontó a Alianza Lima y comenzó el año con una victoria en Uruguay

El Rojo arrancó el 2026 con una sonrisa. En su primer amistoso de pretemporada, Independiente venció 2-1 a Alianza Lima en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, en el marco de la Serie Río de la Plata. Con un equipo alternativo, el elenco dirigido por Gustavo Quinteros reaccionó a tiempo y revirtió el marcador en un abrir y cerrar de ojos.
Después de un primer tiempo sin goles, el conjunto peruano, que conduce Pablo Guede, se puso en ventaja a los 57 minutos con una definición del argentino Alan Cantero. Pero la respuesta de Independiente fue inmediata: a los 61, el uruguayo Matías Abaldo —ingresado en el complemento por Ignacio Pussetto— marcó el empate. Y seis minutos después, Santiago Montiel completó la remontada tras una gran jugada del propio Abaldo.
En Alianza, que no tuvo al flamante refuerzo Luis Advíncula, sí fue titular Federico Girotti. En Independiente, Ignacio Malcorra, reciente incorporación desde Rosario Central, presenció el partido desde la platea.
Caso Ruiz y situación contractual
Más allá del resultado, la pretemporada de Independiente se vio sacudida por la ausencia de Javier Ruiz, extremo de 21 años surgido del club, que venía de jugar en Barracas Central. El futbolista no se presentó a entrenar ni viajó a Uruguay, molesto con su situación contractual y deportiva.
Desde la dirigencia consideran que solo saldrá mediante una venta, mientras que el jugador ya recibió sondeos, entre ellos de Peñarol. El conflicto lo alejó del plantel cuando Quinteros lo proyectaba como parte de la rotación.
Malcorra se suma al plantel
Ignacio Malcorra, de 38 años, firmó contrato por una temporada y se transformó en el primer refuerzo del año para el Rojo. Con pasado reciente en Rosario Central, se entrena en Uruguay pero aún no debutó en esta etapa. Es el noveno club de su carrera y se perfila como alternativa de experiencia en la mitad de cancha.