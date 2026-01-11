Amistoso internacional

Independiente remontó a Alianza Lima y comenzó el año con una victoria en Uruguay

El equipo de Gustavo Quinteros se impuso 2-1 ante el conjunto peruano en Montevideo por la Serie Río de la Plata. Tras comenzar en desventaja, lo dio vuelta en seis minutos. El flamante refuerzo Malcorra lo siguió desde la tribuna.