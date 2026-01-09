Este sábado, desde las 21

Independiente y Alianza Lima abren la edición 2026 de la Serie Río de la Plata

El rojo que dirige Gustavo Quinteros y el conjunto peruano que conduce Pablo Guede juegan el primer partido del certamen amistoso en el que también participarán Unión y Colón. El torneo se extiende hasta el lunes 26 y se podrá seguir en directo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney +.