Independiente y Alianza Lima abren la edición 2026 de la Serie Río de la Plata
El rojo que dirige Gustavo Quinteros y el conjunto peruano que conduce Pablo Guede juegan el primer partido del certamen amistoso en el que también participarán Unión y Colón. El torneo se extiende hasta el lunes 26 y se podrá seguir en directo a través de ESPN Premium y la plataforma Disney +.
Tras un irregular 2025, el rojo pone primera en Uruguay. Crédito: Agencia.
Independiente y Alianza Lima se enfrentarán este sábado, desde las 21:00, en el Estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay, en el cotejo que marcará el inicio de la quinta edición de la Serie Río de La Plata, el certamen amistoso que se juega en el vecino país y que comienza a convertirse en tradición en cada receso estival.
En esta ocasión, participarán equipos de cinco países de Sudamérica incluyendo a Unión y Colón, quienes viajarán en los próximos días para disputar dos encuentros cada uno. Precisamente la formación peruana que dirige Pablo Guede será el primer rival del tatengue el próximo miércoles 14 desde las 18 horas.
Posteriormente, el equipo de Madelón jugará frente al Defensor Sporting uruguayo el sábado 17 desde la misma hora antes de emprender el regreso a Santa Fe para ultimar detalles de cara al debut por la Liga Profesional previsto para el jueves 22 frente a Platense. Ambos partidos del elenco rojiblanco se disputarán en la ciudad de Montevideo.
Unión jugará el miércoles 14 y el sábado 17 en Montevideo.
Por el lado de Colón, los dirigidos por Ezequiel Medrán se instalarán en Uruguay el lunes 19, para enfrentar el martes 20 a partir de las 20 a Miramar Misiones y posteriormente a Paysandú FC el viernes 23 en el mismo horario.
Ambos encuentros tendrán lugar en el estadio Parque Artigas de la ciudad de Paysandú y representarán los dos primeros encuentros de preparación que tendrá la formación sabalera en esta pretemporada 2026. Posteriormente, Colón cerrará su zaga de amistosos frente a Patronato, en Santa Fe, el miércoles 28 de enero.
Colón jugará su primer partido el martes 20 en Paysandú.
Presencia argentina en Uruguay
Además de Independiente, Colón y Unión la Serie Río de La Plata contará con otros cuatro conjuntos nacionales, entre los que se destaca River. El Millonario, de pretemporada en San Martín de Los Andes, se medirá ante Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay en el Parque Maldonado para aceitar el funcionamiento de cara a su debut en el Torneo Apertura 2026 vs. Barracas Central como visitante.
También estarán San Lorenzo, Huracán y Atlético Tucumán, cada uno con una agenda diferente ya sea en el vecino país o en Colombia, que inaugurará su propia Serie. Los partidos se jugarán, en territorio charrúa, en Montevideo, Paysandú y Maldonado.
Volviendo al cotejo de esta noche, el mismo marcará el estreno del Rojo dirigido por Gustavo Quinteros que buscará comenzar el año con el pie derecho y que podría tener como principal novedad el debut del flamante refuerzo, el ex Unión y Central Ignacio Malcorra.
El conjunto de Avellaneda afrontará el 2026 sabiendo que no jugará ninguna copa internacional, por lo que apuntará todos sus cañones al plano local para romper la racha de 24 años sin ser campeón del fútbol argentino.
Por su parte, Alianza Lima contrató al argentino Pablo Guede como entrenador luego de que los dirigentes echaran a Pipo Gorosito. El equipo peruano tendrá como gran objetivo del año la Copa Libertadores, aunque para disputar la fase de grupos deberá avanzar en las tres rondas del Repechaje.
Entre las principales novedades en el plantel incaico se destaca la presencia del delantero ex River Federico Girotti, comprado a Talleres en este mercado de pases, y el lateral derecho internacional Luis Advíncula, quien regresa al fútbol de su país tras más de una década y luego de rescindir el contrato que tenía vigente con Boca Juniors.
Si bien ninguno de los dos entrenadores dio pistas de la formación inicial, se especula con que ambos podrían poner en cancha un 11 mayormente alternativo y con mayoría de jugadores juveniles, teniendo en cuenta que ambos equipos todavía se encuentran en la fase inicial de su preparación física con vistas al arranque de la competencia oficial.
El segundo partido de Independiente en la Serie Río de la Plata tendrá lugar el próximo martes 13, cuando desde las 21 choque con el Everton de Chile en el Parque Viera, mientras que para Alianza su segundo compromiso será frente al Unión de Leo Madelón, el miércoles 14 desde las 18 y en el estadio Parque Saroldi de la ciudad de Montevideo.
El fixture de la Serie Río de La Plata 2026
Sábado 10 de enero
Independiente vs. Alianza Lima / 21:00 hs. Parque Viera – Montevideo
Domingo 11 de enero
River Plate vs. Millonarios (Colombia) / 21:00 Hs. Estadio Gran Parque Central – Maldonado
Lunes 12 de enero
Cerro Largo vs. Atlético Tucumán / 21:00 Hs. Estadio Charrúa – Montevideo