La Federación Boliviana defendió a Conmebol y le marcó la cancha a Independiente

Mirá tambiénCopa Sudamericana: por los graves incidentes en el partido con la U, Independiente se quedó afuera
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) salió al cruce de Independiente de Avellaneda y expresó su “pleno respaldo” a la Conmebol, luego de la carta pública en la que el club argentino cuestionó al organismo sudamericano por su expulsión de la Copa Sudamericana tras los incidentes violentos ante Universidad de Chile.
Rechazo categórico a las críticas
En su comunicado, la FBF sostuvo que “nadie está por encima de las reglas” y que los reglamentos disciplinarios deben cumplirse sin excepciones. Además, defendió la autonomía de los órganos de disciplina de la Conmebol y respaldó públicamente al presidente Alejandro Domínguez, cuestionado en la misiva de Independiente.
Mirá tambiénIndependiente desafía a Conmebol: exige retirar su legado del museo y devolver trofeos
La sanción a Independiente llegó después de los graves hechos de violencia en el partido contra la U de Chile, que llevaron a la Confederación a expulsar al club argentino del torneo continental. Desde Avellaneda respondieron con una carta en la que acusaron a la Conmebol de favorecer a los modelos societarios privados por encima de las asociaciones civiles.
Llamado al respeto institucional
La FBF remarcó que todos los clubes participantes en competencias internacionales aceptan las normas y que existen instancias de apelación reglamentarias. “Rechazamos categóricamente las declaraciones emitidas por Independiente”, sostuvo la federación, que advirtió sobre la necesidad de preservar la integridad del fútbol sudamericano frente a la violencia y los excesos discursivos.
La declaración boliviana marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Independiente y la Conmebol, que empieza a trascender lo deportivo y pone en tensión el equilibrio político en Sudamérica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.