Independiente desafía a Conmebol: exige retirar su legado del museo y devolver trofeos
El club de Avellaneda presentó un duro comunicado en el que pidió la exclusión de toda referencia en el Museo de la Confederación Sudamericana, la restitución de materiales y el fin del uso de su nombre sin autorización. “Están matando al fútbol”, advirtió la institución.
Independiente cuestionó el uso de su legado en el Museo de Conmebol.
El conflicto entre Independiente y Conmebol alcanzó este viernes un punto de máxima tensión. La dirigencia del club de Avellaneda presentó un comunicado institucional en el que reclama el retiro inmediato de toda mención a su historia en el Museo oficial de la Confederación, la devolución de trofeos y materiales cedidos, y el cese del uso de su nombre e imagen sin permiso.
En la nota enviada al presidente Alejandro Domínguez, el club más ganador de la Copa Libertadores cuestiona el manejo de su legado deportivo. “Resulta inaceptable que se utilice nuestra historia para legitimar una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”, sostuvo la institución.
El texto también marca un contraste entre el modelo de asociación civil, que sostiene Independiente desde hace más de 120 años, y la figura de sociedades anónimas que se expanden en la región. “Los clubes no nacieron como sociedades comerciales: nacieron como espacios de encuentro, cultura y pertenencia”, señala el escrito.
Néstor Grindetti, presidente de Independiente.
Las frases más duras
El comunicado oficial, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, no ahorró críticas. “Están matando al fútbol”, dispara uno de los párrafos más resonantes. “Este fallo contradice la esencia del deporte y envía un mensaje devastador: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”.
Además, el club califica la decisión reciente de Conmebol como un “precedente nefasto”, al considerar que favorece modelos empresariales en detrimento de las asociaciones civiles. “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, remarcaron.
El terror vivido en el infierno de Avellaneda. Foto: Reuters
Independiente, dueño de la gloria
El peso del reclamo no es menor: Independiente ostenta siete Copas Libertadores, la mayor cantidad en la historia del torneo. Sus vitrinas simbolizan la grandeza de un fútbol de clubes que se forjó a base de esfuerzo popular y no de intereses comerciales.
“Mientras Independiente representa la esencia del fútbol sudamericano, sostenido por millones de hinchas, ustedes prefieren estructuras privadas orientadas a la rentabilidad”, fustiga la carta dirigida a Domínguez.
Independiente cuestionó el uso de su legado en el Museo de Conmebol. Foto: Reuters
Repercusiones y futuro
La movida de Independiente podría generar un efecto dominó en otros clubes de la región que sienten que sus legados son usados sin consulta. De momento, Conmebol no respondió públicamente al planteo, pero el comunicado circuló con fuerza en redes y en medios deportivos.
En paralelo, el club de Avellaneda dejó claro que no permitirá nuevas referencias a su nombre, escudo ni títulos sin un acuerdo formal. “Exigimos que se restituyan de inmediato todos los elementos entregados al Museo de Conmebol”, exigieron Grindetti y Seoane.
Independiente dejó en claro que no está dispuesto a permitir que su historia sea usada como decoración en un museo conducido por dirigentes que, según el club, “pisotean la justicia deportiva”. El reclamo, directo y sin concesiones, refleja una convicción: la gloria no se negocia ni se presta, se defiende en la cancha y se honra con memoria.
