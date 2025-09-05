Reclamo histórico

Independiente desafía a Conmebol: exige retirar su legado del museo y devolver trofeos

El club de Avellaneda presentó un duro comunicado en el que pidió la exclusión de toda referencia en el Museo de la Confederación Sudamericana, la restitución de materiales y el fin del uso de su nombre sin autorización. “Están matando al fútbol”, advirtió la institución.