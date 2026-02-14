Liga Profesional

Independiente derrotó a Lanús y sumó su segundo triunfo consecutivo

Los delanteros Matías Abaldo y Gabriel Ávalos marcaron los goles del “Rojo”, la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda es segundo en la zona A, con nueve puntos, mientras que el elenco que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cayó al quinto puesto, con una unidad menos.