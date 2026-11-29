Independiente se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura este sábado 28 de noviembre. El equipo de Julio Vaccari igualó 1-1 con Vélez después de 120 minutos en el estadio José Amalfitani y se impuso 3-1 en la tanda de penales.
Independiente resistió el empate de Vélez y se metió en semifinales por penales
El Rojo se adelantó en el alargue, el Fortín igualó sobre el cierre y la serie se resolvió 3-1 desde los doce pasos. Su próximo rival saldrá del cruce entre River e Instituto.
Los goles llegaron en el alargue. Apenas comenzado el primer tiempo suplementario, Sebastián Valdez aprovechó una pelota que quedó suelta en el área tras un tiro de esquina y puso en ventaja a Independiente.
Vélez encontró el empate cuando se acercaba el final del segundo suplementario. Elías Gómez envió un centro y Ronaldo Martínez conectó de cabeza para marcar el 1-1 y llevar la serie a los penales.
Cómo se definió la clasificación
Tomás Marchiori atajó dos remates en la tanda, pero Vélez solo convirtió por medio de Rodrigo Aliendro. Lautaro Magallán, Silvero y Nosei desviaron sus disparos. Del otro lado, Meza, Millán y Zabala anotaron los tres penales que le dieron la clasificación al Rojo.
Independiente quedó entre los cuatro mejores del Clausura y espera al ganador del cruce entre River Plate e Instituto de Córdoba para conocer a su rival en semifinales.