La acción de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 continuará este sábado con dos encuentros que definirán nuevos semifinalistas. Desde las 20, Vélez recibirá a Independiente en el estadio José Amalfitani, en un cruce entre dos equipos que llegan después de superar exigentes compromisos en octavos.
Cuartos de final: Vélez-Independiente e Instituto-River buscan un lugar entre los cuatro mejores
Este sábado se disputarán dos partidos decisivos por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Vélez recibirá a Independiente desde las 20 en Liniers, mientras que River visitará a Instituto a partir de las 22 en Córdoba. Los ganadores avanzarán a semifinales y se enfrentarán entre sí.
El Rojo consiguió su clasificación tras derrotar por 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal. Maximiliano Meza fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles que le permitieron al conjunto de Avellaneda avanzar de ronda.
Después de la victoria, el entrenador Jadson Viera destacó la ilusión que atraviesa al plantel, aunque pidió mantener la concentración: "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez".
El Fortín, por su parte, tuvo que recurrir a los penales para eliminar a Belgrano, campeón del Torneo Apertura. Después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, el encuentro terminó 2-2 en el tiempo suplementario. En la definición desde los doce pasos, el arquero Tomás Marchiori fue determinante al contener tres de los cuatro remates del conjunto cordobés.
El enfrentamiento entre ambos ya tuvo dos antecedentes durante la fase regular: igualaron 1-1 en Avellaneda y Vélez se impuso por 2-1 en Liniers.
Probables formaciones
- Vélez: el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó el equipo titular.
- Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.
River visita a Instituto en una parada exigente en Córdoba
El segundo encuentro de la jornada comenzará a las 22 en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. Instituto recibirá a River en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos importantes en el tramo decisivo del campeonato.
El Millonario llega después de eliminar a Lanús en los octavos de final, con una victoria por 3-1. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio sabe que una derrota terminará con sus aspiraciones en el torneo, mientras que una clasificación le permitirá seguir peleando por un título y mantener vivo el objetivo de conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores.
Para este compromiso, el entrenador analiza repetir buena parte del equipo que superó al Granate. La principal novedad será el regreso de Gonzalo Montiel, quien cumplió su suspensión. Además, Marcos Acuña y Lucas Beltrán fueron convocados pese a los inconvenientes físicos que sufrieron en el último encuentro y podrían estar desde el arranque.
Del otro lado estará un Instituto que atraviesa un gran momento futbolístico. La Gloria acumula nueve partidos sin derrotas, una racha que le permitió terminar primero en la Zona A. En octavos de final consiguió su boleto a cuartos tras vencer 2-1 a Huracán.
El conjunto cordobés también llega con algunas dudas físicas. El cuerpo técnico trabaja para recuperar a Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo, tres futbolistas importantes en la estructura del equipo.
El encuentro estará marcado además por la expectativa alrededor del estado del campo de juego del estadio de Alta Córdoba, una cuestión que generó polémica durante los días previos.
Probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
- Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Álex Luna o Jonás Acevedo, Jeremías Lázaro o Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.