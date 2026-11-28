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Cuartos de final: Vélez-Independiente e Instituto-River buscan un lugar entre los cuatro mejores

Este sábado se disputarán dos partidos decisivos por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Vélez recibirá a Independiente desde las 20 en Liniers, mientras que River visitará a Instituto a partir de las 22 en Córdoba. Los ganadores avanzarán a semifinales y se enfrentarán entre sí.