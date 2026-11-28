Argentina ya tiene su primera plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El tirador Alexis Eberhardt se consagró campeón en la prueba de rifle de aire 50 metros del Campeonato de las Américas de Tiro, disputado en Lima, Perú, y aseguró el primer boleto olímpico para el país.
Un sancarlino consiguió el primer cupo argentino para los Juegos Olímpicos 2028
Alexis Eberhardt se consagró campeón en una competencia disputada en Perú, donde obtuvo la medalla dorada en rifle de aire 50 metros con 247.5 puntos.
El deportista de San Carlos se quedó con la medalla de oro tras una destacada actuación en la final, en la que alcanzó un registro de 247.5 puntos. De esta manera, superó a los mexicanos Edson Ramírez, que terminó segundo con 246.2, y Carlos Quezada, quien obtuvo el tercer puesto con 225.3.
Tras conseguir la clasificación, Eberhardt expresó su emoción por alcanzar uno de los principales objetivos de su carrera deportiva.
“Realmente estoy muy contento el día de hoy de tener el cupo olímpico. Es algo único. Este es el premio más alto que puedo conseguir, la plaza olímpica, el sueño de todo deportista para poder cerrar el ciclo más alto del nivel”, manifestó.
Cómo fue la consagración
El argentino tuvo una buena actuación desde la etapa clasificatoria y logró trasladar ese rendimiento a la final. Sin embargo, reconoció que debió adaptarse a algunas dificultades durante la definición, especialmente por las características diferentes del polígono.
Según explicó, el comienzo fue positivo, aunque la final presentó un escenario distinto y requirió realizar algunos ajustes para recuperar la precisión.
“Comenzamos con una muy buena clasificación. Luego, en la final, era comenzar de cero, fue un poco complicado al ser un polígono distinto. Hicimos unas pequeñas correcciones, pero realmente cuando pude estar tranquilo y todo en orden pude hacer buenos tiros y remontar esa final complicada y poder terminar en lo más alto del podio”, contó el tirador de 27 años.
Con los 247.5 puntos obtenidos, Eberhardt aseguró el primer puesto y sumó una nueva medalla a su participación en el certamen continental.
Las otras medallas
El título en rifle de aire 50 metros no fue el único resultado destacado de Eberhardt en Lima. El representante argentino también consiguió otras dos preseas durante el Campeonato de las Américas de Tiro.
Su cosecha en la competencia incluyó:
- Medalla de oro: en la prueba de rifle de aire 50 metros, resultado que le permitió conseguir la plaza olímpica.
- Medalla de plata: en rifle tres posiciones por equipos, junto a Julián Gutiérrez y Marcelo Zoccali.
- Medalla de bronce: en la competencia individual de rifle tres posiciones.
De esta manera, el tirador completó una destacada participación en el torneo y se convirtió en el primer deportista argentino en conseguir una plaza para los próximos Juegos Olímpicos.
El camino hacia 2028
Eberhardt cuenta con experiencia en competencias internacionales de primer nivel. Ya participó en dos ediciones de los Juegos Panamericanos y formó parte de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Además, durante este año obtuvo dos medallas en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe: consiguió el oro en rifle tres posiciones a 50 metros y el bronce en rifle de aire masculino a 10 metros.
El nuevo logro en Lima representa otro paso importante en su trayectoria y le permite asegurar una plaza para Argentina de cara a Los Ángeles 2028.
Sin embargo, el cupo obtenido es nominal y pertenece al país, no directamente al deportista. Por eso, Eberhardt todavía deberá competir internamente para quedarse con el lugar y representar a la Argentina en la próxima cita olímpica.