Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032 ya tienen identidad visual oficial. La organización presentó los emblemas que acompañarán al evento australiano, luego de que ambos diseños se conocieran antes de tiempo por una publicación accidental en YouTube.
Brisbane 2032 presentó sus emblemas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
La organización oficializó los diseños inspirados en Queensland después de una filtración anticipada en YouTube. Las cacatúas son protagonistas de ambas identidades.
La filtración se produjo tres días antes del lanzamiento previsto y mostró una identidad que venía siendo revelada de manera progresiva en distintos puntos de Queensland.
Dos aves como protagonistas
El emblema olímpico tiene como figura central una cacatúa rosa, mientras que el paralímpico incorpora una cacatúa de cresta amarilla.
Ambos diseños aparecieron durante algunos instantes en un video explicativo publicado en el canal oficial de Brisbane 2032, junto con referencias a la inspiración detrás de la identidad gráfica.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y obligaron a la organización a adelantar la presentación formal de los emblemas.
Una identidad inspirada en Queensland
Brisbane 2032 explicó que el concepto visual toma elementos de los arrecifes, las playas, el interior del estado y distintas referencias propias del paisaje australiano.
“Singular. Inconfundiblemente de Queensland. Y con un toque de descaro”, fue una de las frases utilizadas por la organización al oficializar la imagen.
Durante los días previos, el comité había recorrido Cairns, Townsville, Rockhampton, Sunshine Coast y Gold Coast para presentar distintas partes del diseño.
La reacción tras la filtración
El ministro de Queensland para los Juegos Olímpicos, Tim Mander, minimizó el episodio y señaló que estaba conforme con que finalmente la identidad se hubiera hecho pública.
También sostuvo que los emblemas fueron pensados para representar a Brisbane 2032 durante los próximos años y formar parte de la imagen del evento a largo plazo.
La organización acompañó la presentación con piezas audiovisuales destinadas a explicar la historia y el concepto detrás de ambos símbolos.
El camino hacia 2032
La revelación de la identidad gráfica se produce mientras Los Ángeles 2028 se prepara para la próxima edición olímpica y Brisbane avanza con su planificación para cuatro años después.
En paralelo, la ciudad australiana continúa con el desarrollo de la infraestructura necesaria para recibir los Juegos.
Entre los proyectos aparece el estadio del Parque Olímpico, que se encuentra en una etapa inicial de construcción dentro del plan de obras para 2032.