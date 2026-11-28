Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en Montevideo por el título de la Copa Libertadores 2026. En la previa de la definición, el entrenador del conjunto brasileño, Abel Ferreira, brindó una conferencia de prensa en la que expresó sus sensaciones y destacó la importancia de volver a disputar una final del máximo certamen continental.
Abel Ferreira habló antes de la final con Estudiantes: "Lo que me sostiene aquí es ganar"
El entrenador portugués destacó la importancia de volver a disputar una definición de la Copa Libertadores y aseguró que la oportunidad de pelear por el título está por encima del desgaste físico. Además, les dejó un mensaje a los hinchas del Verdao y habló sobre la exigencia de ganar que caracteriza al fútbol brasileño.
El técnico portugués consideró que el equipo llega en condiciones de afrontar el encuentro decisivo, pese al desgaste acumulado durante la temporada. "Están las condiciones dadas para jugar una buena final", afirmó durante la rueda de prensa realizada en la antesala del partido en el estadio Centenario.
Además, remarcó la importancia de que sus futbolistas valoren la oportunidad de disputar una definición continental. "Lo más importante es que mis jugadores tengan desde el primer minuto la sensación de gratitud por esta oportunidad", sostuvo.
Ferreira también dedicó unas palabras a los simpatizantes del Verdao, a quienes les pidió acompañar al equipo durante todo el encuentro. "Que la hinchada sepa que nosotros corremos y jugamos por ellos. También por cada uno de nuestros jugadores, por los lesionados que querían estar acá y, por supuesto, por nuestras familias que están aquí", expresó.
En ese sentido, completó su mensaje con un pedido: "Les pido que no dejen de cantar del primer al último minuto. Eso es lo que le pido a la hinchada. Juntos somos más fuertes".
El recuerdo de una final entre Boca y River en Madrid
Durante la conferencia, el entrenador también recordó una experiencia de su etapa al frente del Braga de Portugal, cuando la final de la Copa Libertadores entre Boca y River se disputó en Madrid, en 2018.
Ferreira hizo referencia a la repercusión que tuvo aquella definición incluso fuera de Sudamérica y contó una anécdota de su paso por el fútbol portugués.
"Lo siento por los brasileños, me habitué a ver a Boca-River en la Libertadores", comentó. Luego recordó que, cuando dirigía al Braga, algunos futbolistas no se presentaron a un entrenamiento porque estaban siguiendo la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu.
El recuerdo reflejó la dimensión que el entrenador le atribuye al torneo continental y a una definición que vuelve a tenerlo como protagonista.
Palmeiras buscará conquistar su cuarta Copa Libertadores, después de las consagraciones de 1999, 2020 y 2021. Ferreira, por su parte, cumplió seis años al frente del equipo brasileño a comienzos de noviembre y tendrá la posibilidad de ampliar su exitoso ciclo con una nueva conquista internacional.
"Lo que me sostiene aquí es ganar": la exigencia de Palmeiras
En otro tramo de la conferencia, Abel Ferreira se refirió a la presión por conseguir resultados en el fútbol brasileño, un ámbito caracterizado por la exigencia permanente y la frecuente salida de entrenadores cuando los objetivos deportivos no se cumplen.
El portugués, uno de los técnicos con mayor continuidad en el fútbol de Brasil, explicó cómo afronta esa presión y diferenció los resultados deportivos de la actitud y el trabajo cotidiano.
"No soy el mejor para ganar dos ni el peor para perder uno. Yo soy igual. No soy diferente de Guardiola, Klopp ni de nadie más", manifestó.
A continuación, reconoció que los títulos tienen un peso determinante en la continuidad de los proyectos deportivos: "Lo que sostiene al club son los títulos y el logro de ganar. El logro solo aparece si hacemos nuestro trabajo y el proceso".
Ferreira también sostuvo que no puede permitir que los resultados circunstanciales modifiquen su compromiso con el trabajo: "A veces, solo pensamos en el resultado, resultado, resultado, y tenemos que ganar. Renuncio a eso porque el balón puede golpear el poste y entrar o salir; lo que no puede golpear el poste es mi actitud".
Finalmente, cerró con una frase que sintetiza su filosofía y la exigencia que implica conducir a Palmeiras: "Una actitud no se niega ni se destruye, eso es lo que tengo yo, mis jugadores la tienen y el club la tiene. Lo que me sostiene aquí es ganar".
Con ese mensaje, el entrenador brasileño dejó en claro cuál es el objetivo de Palmeiras en Montevideo: conquistar una nueva Libertadores y ratificar su protagonismo en el fútbol sudamericano.
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