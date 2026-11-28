Palmeiras

Abel Ferreira habló antes de la final con Estudiantes: "Lo que me sostiene aquí es ganar"

El entrenador portugués destacó la importancia de volver a disputar una definición de la Copa Libertadores y aseguró que la oportunidad de pelear por el título está por encima del desgaste físico. Además, les dejó un mensaje a los hinchas del Verdao y habló sobre la exigencia de ganar que caracteriza al fútbol brasileño.