La Selección de Uruguay sumó una nueva baja de cara al amistoso de este martes frente a India. Martín Satriano abandonó la concentración por un proceso inflamatorio en la rodilla y regresará a España para continuar con la evaluación junto al cuerpo médico de Getafe.
Martín Satriano es baja en Uruguay y Forlán tendrá cinco ausencias ante India
El delantero Martín Satriano dejó la concentración por una inflamación en la rodilla y regresará a España para continuar con su recuperación. Diego Forlán tendrá 21 de los 26 futbolistas convocados para el último partido de la fecha FIFA.
La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la situación mediante un comunicado en el que informó que el delantero, que no tuvo minutos durante esta ventana internacional, continuará su recuperación en su club.
De esta manera, Diego Forlán contará con 21 de los 26 futbolistas convocados originalmente para la gira por Asia.
Cinco jugadores no estarán disponibles
La baja de Satriano se suma a las ausencias que Uruguay ya había acumulado durante la fecha FIFA. El entrenador tampoco podrá contar ante India con Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Giorgian de Arrascaeta y Brian Rodríguez.
Olivera quedó fuera de la convocatoria por una lesión en la ingle, mientras que las restantes ausencias completan un panorama que obligará a Forlán a realizar ajustes en el equipo para el cierre de la gira.
Pese a las bajas, el seleccionado uruguayo buscará terminar la fecha FIFA con una nueva victoria y continuar con la preparación del plantel de cara a los próximos compromisos.
Uruguay cierra la gira ante India
Uruguay llega al último partido de la gira por Asia con una victoria y una derrota. En su primera presentación cayó por 3-1 frente a Japón, mientras que luego se recuperó con una contundente goleada por 4-1 ante Corea del Sur.
El último compromiso será este martes ante India, en el estadio VYBK de Calcuta, desde las 18:30, hora local.
El encuentro marcará el cierre de la actividad de Uruguay en esta fecha FIFA, en una gira que le permitió a Forlán evaluar alternativas y darle rodaje al plantel de cara a los próximos desafíos de la selección.