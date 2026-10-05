Fecha FIFA

Martín Satriano es baja en Uruguay y Forlán tendrá cinco ausencias ante India

El delantero Martín Satriano dejó la concentración por una inflamación en la rodilla y regresará a España para continuar con su recuperación. Diego Forlán tendrá 21 de los 26 futbolistas convocados para el último partido de la fecha FIFA.