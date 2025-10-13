Torneo Clausura

Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los Playoffs

La Gloria se impuso por 2-0 ante el Decano por la duodécima fecha del Grupo B del campeonato local. Con este resultado, los comandados por Daniel Oldrá alcanzaron la octava posición de la Zona B con 15 puntos y, de momento, están clasificando a los Playoffs del campeonato local. Ahora, deberán visitar a Deportivo Riestra el próximo lunes desde las 19.