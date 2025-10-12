Torneo Clausura

Gran triunfo de Aldosivi ante Huracán en la lucha por el descenso

El Tiburón se impuso por 2-0 frente al Globo por la duodécima jornada del campeonato local. Con este resultado, el Tiburón volvió a adelantar a San Martín de San Juan en la tabla anual y sumó tres puntos importantes en la lucha por el descenso a la Primera Nacional. Los dirigidos por Guillermo Farré se ubican en la vigésimo novena posición con 24 puntos. Ahora, deberán visitar a Racing, el próximo viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda.