Cómo ver al Inter Miami este sábado ante Nashville SC

El Inter Miami de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC, por la última fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025.
Se puede seguir este sábado a "Las Garzas", con la posible participación del astro argentino Lionel Messi, gratis a través de una plataforma de streaming.
El conjunto de Javier Mascherano viene de una goleada 4-0 y buscará ganar en la última jornada para quedar segundo de la Conferencia Este rumbo a los playoffs. Lionel Messi, en tanto, llega a esta fecha como goleador de la fase regular.
El partido se juega desde las 19 horas de la Argentina, en el GEODIS Park, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
El partido es transmitido por el MLS Season Pass, en la aplicación Apple TV.
El nuevo compromiso del Inter Miami será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.
Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.
