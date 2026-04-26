Inter Miami dejó escapar una oportunidad importante en la MLS y Lionel Messi terminó la noche con bronca. El equipo de Florida igualó 1-1 frente a New England Revolution en su nuevo estadio, no pudo treparse a la punta de la Conferencia Este y volvió a quedar envuelto en una sensación amarga como local.
La bronca de Messi tras el 1-1 de Inter Miami: discusión con el árbitro y salida caliente
El foco, sin embargo, se desplazó rápido al cierre del partido. Apenas Rubiel Vázquez marcó el final, las cámaras captaron a Messi visiblemente molesto. El capitán argentino venía discutiendo con el árbitro en los minutos finales y, una vez terminado el encuentro, encaró directo hacia el vestuario sin ocultar su fastidio.
La escena resumió bastante bien el tono del partido para Inter Miami. El equipo buscaba una victoria que le permitiera aprovechar el momento y meter presión arriba, pero terminó cediendo terreno en casa otra vez, en un contexto que empieza a generar inquietud por la falta de triunfos en su nuevo escenario.
Un empate que dejó gusto a poco
Inter Miami igualó 1-1 con New England Revolution en un partido en el que no logró imponer del todo su jerarquía. El conjunto visitante golpeó primero en el segundo tiempo con un tanto de Carles Gil y el equipo rosa reaccionó más tarde gracias a Germán Berterame, que aprovechó un rebote tras una acción de Luis Suárez.
El resultado dejó un impacto inmediato en la tabla. Inter Miami no consiguió llegar a la cima del Este y siguió detrás de Nashville, que conserva la ventaja en una zona que se mantiene apretada. Además, el equipo continúa sin poder ganar en su nuevo estadio desde la inauguración, una racha que ya empieza a pesar.
En ese contexto, el empate fue leído más como una oportunidad perdida que como un punto sumado. Y esa frustración fue la que mejor expresó Messi en el cierre, con una salida caliente y una discusión visible con el juez del encuentro.
La bronca de Messi con Rubiel Vázquez
Durante los últimos minutos ya se había visto a Messi incómodo con algunas decisiones arbitrales. El malestar creció con el correr del cierre y se hizo evidente en el intercambio con Rubiel Vázquez, el árbitro del partido.
Después del pitazo final, la bronca no bajó. Las imágenes mostraron al rosarino caminando con gesto adusto, sin quedarse en la cancha ni mezclarse demasiado en el pospartido. Fue una secuencia breve, pero lo suficientemente clara como para transformarse en una de las postales de la fecha.
No es la primera vez que Messi termina en tensión con los árbitros en la MLS, pero esta vez el contexto del resultado y la chance desperdiciada de subirse a la punta potenciaron todavía más la repercusión de la escena.
Un local que todavía no despega
Más allá del enojo de su figura principal, Inter Miami quedó con una preocupación futbolística concreta: sigue sin encontrar autoridad en casa. El equipo no pudo sostener la racha positiva que traía y volvió a dejar puntos en un estadio que todavía no le da el impulso esperado.
Eso vuelve más pesada la igualdad ante New England. Porque el campeonato avanza, porque la pelea en el Este no da mucho margen y porque cada tropiezo como local empieza a sentirse más costoso. La bronca de Messi, en definitiva, también habló de eso: de un partido que Inter Miami sintió que debía ganar y terminó dejando escapar.