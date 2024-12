Iván Moreno, el Director Deportivo: "Lo del técnico de Colón está avanzado"

El "Torero" develó un misterio. El ex jugador profesional y ahora Director Deportivo del Club Atlético Colón contó un secreto que pocos sabían: "Me tocó tener dos roles muy claros en el club: como jugador de fútbol, donde tuve mi rendimiento; y, después, aportar algo trascendente para la institución, como la llegada de Edu Domínguez". Créditos: Mauricio Garín