Japón se impuso 2-1 ante Venezuela en un entretenido amistoso internacional disputado durante una nueva Fecha FIFA.
Sobre el final, Japón venció 2-1 a Venezuela con un doblete de Ueda
La Vinotinto comenzó ganando con un gol de Kelsy, pero Ayase Ueda igualó rápidamente y, sobre el cierre, convirtió de penal para darle el triunfo al seleccionado japonés.
El seleccionado asiático reaccionó después de comenzar en desventaja y terminó quedándose con la victoria gracias a un doblete de Ayase Ueda, quien marcó el empate y luego convirtió el penal decisivo en los minutos finales.
El primer tiempo tuvo un desarrollo equilibrado, con ambos equipos alternando momentos de dominio.
Japón intentó asumir la iniciativa a partir de la posesión y la velocidad de sus ataques por las bandas, mientras que Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, apostó por un bloque compacto y buscó aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.
Rápida respuesta y empate nipón
Las emociones llegaron en el complemento. Apenas comenzada la segunda mitad, la Vinotinto consiguió ponerse en ventaja luego de una buena acción individual de Balbo, quien superó a su marcador y envió un centro preciso para que Kelsy apareciera en el área y empujara la pelota al fondo de la red.
La ventaja venezolana, sin embargo, duró apenas unos minutos. Japón reaccionó rápidamente y encontró el empate a través de Ayase Ueda, que aprovechó un desajuste defensivo, quedó mano a mano con el arquero y definió con precisión para establecer el 1-1.
Ueda apareció sobre el cierre
Después de la igualdad, Japón tomó mayor protagonismo y los cambios introducidos por su cuerpo técnico le dieron mayor intensidad al equipo. El seleccionado asiático comenzó a jugar más cerca del área venezolana y generó varias situaciones para dar vuelta el marcador.
Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, Japón tuvo su gran oportunidad. El árbitro sancionó penal por una infracción dentro del área y Ueda tomó la responsabilidad de ejecutarlo.
El delantero japonés no falló, convirtió desde los doce pasos y estableció el 2-1 definitivo, completando su doblete y sellando la victoria de Japón en el cierre del encuentro.
Venezuela, que había conseguido ponerse en ventaja al comienzo del segundo tiempo, terminó pagando caro sus desatenciones defensivas y se quedó sin premio pese a haber competido de igual a igual durante buena parte del amistoso.