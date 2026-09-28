Fue 4-1

Uruguay goleó a Corea del Sur en Seúl con Darwin Núñez como figura

La Celeste se impuso con autoridad en Seúl y construyó una amplia victoria con goles de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y un tanto en contra de Kim Min-jae. Lee Kang-in descontó para el seleccionado local.