Uruguay cerró su presentación con una contundente victoria por 4-1 sobre Corea del Sur, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El equipo dirigido por Diego Forlán fue superior durante buena parte del encuentro y encontró en Darwin Núñez, autor de dos goles, a una de sus principales figuras.
Uruguay goleó a Corea del Sur en Seúl con Darwin Núñez como figura
La Celeste se impuso con autoridad en Seúl y construyó una amplia victoria con goles de Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y un tanto en contra de Kim Min-jae. Lee Kang-in descontó para el seleccionado local.
La Celeste salió decidida a asumir el protagonismo desde los primeros minutos. Con presión alta, circulación rápida y presencia en campo rival, el seleccionado uruguayo consiguió imponer condiciones ante un conjunto surcoreano que tuvo dificultades para contener los ataques.
Dominio charrúa desde el arranque
El primer golpe llegó de la mano de Darwin Núñez, quien aprovechó una buena combinación ofensiva para abrir el marcador. Uruguay mantuvo la intensidad después del 1-0 y amplió la diferencia a través de Giorgian de Arrascaeta, que definió con precisión para establecer el 2-0.
Antes del descanso, la visita volvió a encontrar espacios y consiguió el tercer tanto. Un despeje desafortunado de Kim Min-jae terminó en su propia portería y permitió que Uruguay se fuera al entretiempo con una ventaja de tres goles.
Corea del Sur descontó, pero Uruguay reaccionó rápido
En el complemento, el seleccionado local intentó cambiar el desarrollo del partido y encontró el descuento. Lee Kang-in sacó un preciso remate que venció al arquero uruguayo y puso el 3-1, dándole algo de incertidumbre al resultado.
Sin embargo, la reacción surcoreana duró poco. Uruguay volvió a tomar el control y, con espacios para atacar, encontró nuevamente a su delantero de referencia.
Darwin Núñez apareció otra vez para marcar el cuarto gol de la Celeste y completar su doblete personal, sentenciando el 4-1 definitivo.
Con una actuación contundente y una producción ofensiva que le permitió marcar cuatro goles, Uruguay se quedó con una victoria amplia en uno de sus compromisos de preparación internacional.