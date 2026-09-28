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Bélgica-Francia, el gran duelo de la Fecha 2 de la Nations League

Una nueva fecha de la fase de grupos tendrá varios cruces destacados, entre ellos Bélgica-Francia y Turquía-Italia por la Liga A. También habrá actividad en las Ligas B y C.

UEFA Nations League: todos los partidos y horarios de la Fecha 2UEFA Nations League: todos los partidos y horarios de la Fecha 2
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La UEFA Nations League continúa su marcha con una nueva jornada de la fase de grupos. Luego de los primeros partidos, las selecciones europeas afrontarán la Fecha 2 con distintos objetivos: algunas buscarán ratificar el buen comienzo, mientras que otras intentarán recuperarse después de un debut sin puntos.

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La jornada tendrá actividad en las Ligas A, B y C, con varios encuentros que pueden comenzar a marcar diferencias en la clasificación de cada grupo.

Entre los partidos más destacados aparece el duelo entre Bélgica y Francia, correspondiente al Grupo 1 de la Liga A. Ambos equipos llegan después de haber conseguido una victoria en su debut y buscarán sumar nuevamente de a tres para posicionarse en la parte alta de la zona.

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En el mismo grupo, Turquía e Italia también se enfrentarán en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones de ambos seleccionados.

Todos los partidos de la jornada

Los encuentros de la Fecha 2, con sus respectivos horarios de Argentina, son:

Georgia vs. Ucrania13:00.

Armenia vs. Montenegro — 13:00.

Soccer Football - Nations League - France Training - INF Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines, France - September 21, 2026 France coach Zinedine Zidane during training REUTERS/Gonzalo FuentesUEFA Nations League: todos los partidos y horarios de la Fecha 2

Letonia vs. Chipre13:00.

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina15:45.

Suecia vs. Polonia15:45.

Irlanda del Norte vs. Hungría15:45.

Turquía vs. Italia15:45.

Soccer Football - Nations League - Group B2 - Georgia v Ukraine - Boris Paichadze National Stadium, Tbilisi, Georgia - September 28, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Irakli GedenidzeUEFA Nations League: todos los partidos y horarios de la Fecha 2

Bélgica vs. Francia15:45.

La actividad se repartirá entre las distintas divisiones del torneo, en una jornada que puede comenzar a definir las posiciones y las posibilidades de cada selección de cara a las próximas fechas.

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