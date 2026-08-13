Una promesa del golf murió este jueves tras permanecer internada por una hemorragia cerebral. Jessica Bang, de 18 años, se encontraba en Tailandia para competir en un torneo clasificatorio cuando se desvaneció y cayó al suelo.
Murió la golfista australiana Jessica Bang tras permanecer internada por una hemorragia cerebral
La promesa del golf, de 18 años, se había desvanecido mientras esperaba para competir en un torneo clasificatorio en el WPGA Tour de Australasia.
La noticia fue confirmada por el WPGA Tour, la principal organización que supervisa los torneos de golf profesional femenino.
Comunicado del WPGA Tour
“Todos los que formamos parte del WPGA Tour de Australasia y de la comunidad del golf australiano en general acompañamos a la familia de Jessica, a sus amigos y a todos aquellos que la conocieron y la amaron en este momento tan difícil”, señalaron en el comunicado.
Bang, oriunda de Australia, sufrió una hemorragia cerebral durante la competición en Bangkok el pasado 1 de agosto y debió ser internada de urgencia en el Hospital Synphaet Ramintra.
Allí fue sometida a una intervención quirúrgica y, luego, permaneció en terapia intensiva.
Intervención médica y estado crítico
Bang se había ganado una reputación como una de las jóvenes promesas del golf australiano al obtener su primer torneo profesional en tan solo su quinta participación a principios de 2026, reportó el medio local News 24 Australia.