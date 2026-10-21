Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro y hay conmoción en el establecimiento. El dramático hecho sucedió este miércoles durante las tormentas eléctricas que azotaron la zona.
San Isidro
Cayó un rayo en un campo de polo y mató a cuatro caballos
Un cuidador también sufrió el impacto y debió recibir atención médica; mientras otros dos animales sobrevivieron. Imágenes sensibles.
Al momento del hecho los animales se encontraban con un cuidador.
De acuerdo con la información dada a conocer, las muertes ocurrieron cuando un rayo impactó en el suelo mientras se desarrollaba una práctica en la cancha 6 del predio.
Al momento del hecho los animales se encontraban con un cuidador.
Cuatro yeguas murieron, mientras que otras dos lograron sobrevivir tras el fuerte impacto.
Al momento del hecho los animales se encontraban con un cuidador.
Al momento del hecho los animales se encontraban con un cuidador, quien salió despedido cerca de tres metros, por lo que fue atendido por personal médico.
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