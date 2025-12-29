Santiago del Estero: un rayo cayó a metros de un grupo de jóvenes y todo quedó filmado

Un rayo cayó a escasos metros de un grupo de jóvenes en Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero, y la escena quedó registrada en un video que en pocas horas se propagó por redes sociales.
El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, en medio de una fuerte tormenta eléctrica. No se registraron heridos y el video se volvió viral.
Según el reporte, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en el marco de una intensa tormenta eléctrica que afectaba a la zona.
Los jóvenes estaban al costado de un camino cuando el fenómeno se produjo de manera repentina: la cercanía y la potencia del impacto generaron tensión y momentos de pánico entre quienes estaban en el lugar.
Pese al susto, no se registraron personas heridas.
La secuencia fue filmada por los propios protagonistas y se viralizó rápidamente, despertando preocupación entre vecinos que también atravesaban la tormenta.
Tras el episodio, se reiteró la recomendación de atender las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y extremar cuidados durante tormentas eléctricas, evitando permanecer al aire libre y buscando resguardo en lugares seguros.