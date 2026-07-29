Jongkuch Mach tiene 18 años, mide 2,29 metros y ya es considerado una de las mayores promesas del básquet australiano. El joven nacido en Perth se destaca por su facilidad para definir cerca del aro, tomar rebotes y bloquear lanzamientos.
Mide 2,29 metros, vuelca sin saltar y ya despierta el interés de la NBA
Jongkuch Mach tiene 18 años, juega en la academia de Basketball Australia y recibió ofertas de universidades estadounidenses. Sueña con compartir equipo con Victor Wembanyama.
El pivote forma parte del Centro de Excelencia de Basketball Australia, una academia con sede en Canberra vinculada con la NBA Global Academy. Sus actuaciones en la NBL1 East despertaron el interés de distintas universidades de Estados Unidos.
Un físico fuera de escala
La altura de Mach le permite alcanzar con facilidad el aro, ubicado a 3,05 metros del suelo. En varios registros se lo observa volcando la pelota prácticamente sin saltar y aprovechando su alcance para imponerse en defensa.
De ascendencia sursudanesa, el joven también trabaja para mejorar sus movimientos como pivote y adaptarse a la intensidad física del básquet de elite. Sus entrenadores remarcan que el desarrollo debe ser progresivo.
El sueño de llegar a la NBA
Mach reconoció que los cazatalentos de la NBA siguen su evolución y aseguró que esa atención lo impulsa a entrenarse con mayor intensidad.
El australiano señaló que, de poder elegir, le gustaría jugar en San Antonio Spurs junto a Victor Wembanyama, quien mide –oficialmente– 2,26 metros (está más cerca de los 2,29m). “Yo soy más alto que él, pero él es gigante. Juntos seríamos imparables”, expresó.
El trabajo para ganar fuerza
Uno de los principales desafíos de su preparación pasa por aumentar la masa muscular. Durante el último año incorporó 18 kilos mediante una planificación de entrenamiento y alimentación.
Su dieta incluye carnes, cereales, legumbres, vegetales y yogur griego. El objetivo es acompañar el crecimiento físico sin acelerar un proceso que todavía se encuentra en desarrollo.
El camino universitario
Varias universidades que compiten en la NCAA ya le acercaron propuestas para continuar su carrera en Estados Unidos. Ese paso podría servirle para adaptarse a un nivel de mayor exigencia antes de intentar ingresar al Draft.
En caso de llegar a la NBA, Mach quedaría entre los jugadores más altos de su historia, cerca de Manute Bol y George Muresan, ambos de 2,31 metros, e igualado con Yao Ming, Tacko Fall y Shawn Bradley.