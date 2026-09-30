Tras la polémica en Malmö

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus se reunieron para bajar la tensión en Portugal

El capitán portugués y el entrenador mantuvieron una reunión en el hotel de concentración en Malmö luego de que Ronaldo quedara en el banco y no ingresara ante Noruega. El encuentro buscó encauzar la situación antes del partido frente a Dinamarca por la Nations League.