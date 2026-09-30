La situación generada alrededor de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal tuvo un nuevo capítulo en Malmö, Suecia. El capitán portugués mantuvo una reunión con el entrenador Jorge Jesus luego de la polémica que se produjo tras el partido ante Noruega, en el que permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.
Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus se reunieron para bajar la tensión en Portugal
El capitán portugués y el entrenador mantuvieron una reunión en el hotel de concentración en Malmö luego de que Ronaldo quedara en el banco y no ingresara ante Noruega. El encuentro buscó encauzar la situación antes del partido frente a Dinamarca por la Nations League.
El encuentro entre el futbolista y el técnico se produjo en el hotel donde concentra el seleccionado y tuvo como objetivo encauzar la situación antes del próximo compromiso internacional. La reunión fue informada inicialmente por el diario portugués A Bola y posteriormente confirmada por otros medios.
Portugal derrotó 2-1 a Noruega en Oslo, pero la ausencia de Ronaldo durante todo el partido generó repercusiones. El delantero realizó movimientos de calentamiento durante el encuentro, aunque finalmente no ingresó al campo de juego.
El origen de la tensión
La decisión de Jorge Jesus de mantener a Ronaldo entre los suplentes marcó el inicio de la controversia. El delantero esperaba tener participación en el partido, pero el desarrollo del encuentro llevó al entrenador a mantener la formación que había comenzado el segundo tiempo.
Al finalizar el encuentro, Ronaldo no permaneció junto al resto del plantel para saludar a los aficionados. El propio Jorge Jesus señaló posteriormente que hablaría con el capitán sobre lo ocurrido.
En los días posteriores, además, Ronaldo no participó normalmente de algunos trabajos colectivos y realizó tareas individuales. La Federación Portuguesa de Fútbol indicó que su preparación alternativa estuvo vinculada a las condiciones disponibles para realizar determinados ejercicios y no comunicó una lesión del futbolista.
La situación generó especial atención por el rol de Ronaldo dentro del seleccionado y por tratarse de los primeros partidos de Jorge Jesus al frente del equipo. El entrenador, además, ya había trabajado con el delantero durante su etapa en Al Nassr.
Una reunión para descomprimir
En ese contexto, Ronaldo y Jorge Jesus mantuvieron una conversación en Malmö. Según A Bola, el encuentro se produjo el martes por la noche y permitió un acercamiento entre ambos antes del próximo partido.
La reunión se produjo mientras la Federación también seguía de cerca la situación. Su presidente, Pedro Proença, modificó su agenda para permanecer próximo al seleccionado antes del encuentro frente a Dinamarca, en medio de las versiones sobre el malestar del capitán.
Jorge Jesus había defendido previamente su decisión de no utilizar a Ronaldo frente a Noruega y sostuvo que respondió a cuestiones relacionadas con el desarrollo del partido y las necesidades tácticas del equipo.
El técnico también había establecido desde el comienzo de su ciclo que el estatus de Ronaldo no determinaría automáticamente su presencia en el equipo. En su primera convocatoria, afirmó que el delantero sería tratado bajo los mismos criterios deportivos que el resto del plantel.
Dinamarca, el próximo desafío
Portugal tendrá ahora a Dinamarca como próximo rival por la Nations League. El encuentro está previsto para este jueves y será el tercer compromiso del seleccionado en esta etapa del torneo.
La principal incógnita pasa por conocer qué decisión tomará Jorge Jesus con Ronaldo después del encuentro mantenido en Malmö y de los episodios de los últimos días.
Más allá de la resolución deportiva, el objetivo inmediato de la selección portuguesa es dejar atrás la controversia y concentrarse en el partido. El diálogo entre el capitán y el entrenador constituye, por ahora, el principal paso para intentar normalizar el clima interno antes de volver a la cancha.