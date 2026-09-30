A un siglo de su nacimiento, la ciudad de Buenos Aires rindió homenaje a Alfredo Di Stéfano, una de las figuras más importantes de la historia del fútbol mundial. En el marco del centenario, se descubrió una placa conmemorativa en la plaza Padre Marcelino Champagnat, lugar donde funcionaba el antiguo campo del Club del Plata y donde el futbolista comenzó a jugar.
Alfredo Di Stéfano: homenaje en Buenos Aires a 100 años de su nacimiento
A 100 años de su nacimiento, Buenos Aires homenajeó a Alfredo Di Stéfano con una placa instalada en la plaza Padre Marcelino Champagnat, donde funcionaba el antiguo campo del Club del Plata y donde la leyenda del fútbol dio sus primeros pasos. El acto contó con la presencia de Emilio Butragueño y familiares del exjugador.
El acto contó con la presencia de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, quien representó al club español. También participaron Silvana Di Stéfano, hija del exjugador, y Norma Di Stéfano, su hermana, además de los exfutbolistas Roberto Martínez, Enrique Wolff, Oscar Ruggeri y Eduardo Anzarda.
La placa instalada en el lugar recuerda los primeros pasos de quien posteriormente se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol internacional.
El lugar donde comenzó una carrera histórica
La elección del lugar para el homenaje tiene un significado especial. En el antiguo campo del Club del Plata, donde actualmente se encuentra la plaza Padre Marcelino Champagnat, Di Stéfano tuvo sus primeros contactos con el fútbol.
La placa señala: “En este predio comenzó a jugar al fútbol Alfredo Di Stéfano, una de las más grandes figuras del deporte mundial”.
El reconocimiento se realizó en Buenos Aires, ciudad en la que Di Stéfano nació el 4 de julio de 1926 y donde comenzó a construir una trayectoria que posteriormente lo llevaría a convertirse en una figura central del fútbol europeo.
El vínculo con el Real Madrid
Di Stéfano llegó al Real Madrid en 1953 y permaneció en el club hasta 1964. Durante ese período disputó 396 partidos y marcó 308 goles, además de conquistar numerosos títulos.
Entre sus principales logros se encuentran cinco Copas de Europa consecutivas, una Copa Intercontinental, dos Copas Latinas, ocho Ligas españolas, una Copa de España y una Pequeña Copa del Mundo.
Su etapa en Madrid coincidió con la consolidación del club como una de las grandes potencias del fútbol europeo. La influencia de Di Stéfano excedió los números y los títulos, hasta convertirse en una de las figuras más identificadas con la historia de la institución.
Durante el homenaje, Butragueño destacó precisamente esa relación entre el futbolista argentino y el crecimiento internacional del Real Madrid.
Una figura reconocida en la historia del fútbol
La trayectoria de Di Stéfano también fue reconocida individualmente. Obtuvo dos Balones de Oro y en 1989 recibió el Súper Balón de Oro, una distinción otorgada por la revista France Football para reconocer su trayectoria.
Además, ganó en cinco oportunidades el Trofeo Pichichi como máximo goleador de la Liga española.
Tras su retiro como futbolista, continuó ligado al Real Madrid en diferentes funciones, entre ellas como entrenador. También fue designado presidente de honor de la institución.
Su legado permanece asociado al club, que bautizó con su nombre al estadio ubicado en la Ciudad Real Madrid. A 100 años de su nacimiento, Buenos Aires sumó ahora un reconocimiento en el lugar donde comenzó aquella historia.