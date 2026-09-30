Los primeros pasos de una leyenda

Alfredo Di Stéfano: homenaje en Buenos Aires a 100 años de su nacimiento

A 100 años de su nacimiento, Buenos Aires homenajeó a Alfredo Di Stéfano con una placa instalada en la plaza Padre Marcelino Champagnat, donde funcionaba el antiguo campo del Club del Plata y donde la leyenda del fútbol dio sus primeros pasos. El acto contó con la presencia de Emilio Butragueño y familiares del exjugador.