El exboxeador Jorge “Locomotora” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en el Bingo de Morón. Según un informe policial, podría haber sufrido una baja de insulina en el contexto de la diabetes que padecía, aunque las causas de su fallecimiento no fueron confirmadas oficialmente.
Qué es la hipoglucemia, la posible causa de la descompensación de “Locomotora” Castro
El exboxeador, que tenía diabetes, se sintió mal en un bingo de Morón y fue trasladado de urgencia. La causa de su fallecimiento aún no fue confirmada oficialmente.
La situación volvió a poner el foco en la hipoglucemia, una condición que se produce cuando el nivel de glucosa en la sangre desciende por debajo de los valores normales.
Qué es la hipoglucemia
La hipoglucemia suele estar relacionada con el tratamiento de la diabetes. Puede producirse por un exceso de insulina u otros medicamentos, por comer menos de lo habitual después de tomar la medicación o por realizar más actividad física de la acostumbrada.
También existen medicamentos y determinadas afecciones que pueden provocar una disminución de la glucosa en personas que no tienen diabetes.
Los síntomas
Entre las señales más frecuentes se encuentran la palidez, los temblores, la sudoración, el dolor de cabeza, el hambre, las náuseas, el cansancio, los mareos y los latidos cardíacos acelerados.
Cuando el cuadro empeora, pueden aparecer desorientación, dificultades para hablar o coordinar movimientos y visión borrosa. En los casos graves, la hipoglucemia puede provocar convulsiones o pérdida del conocimiento.
Cómo se trata
El tratamiento busca recuperar los niveles normales de glucosa y abordar la causa que provocó el episodio. Si la persona está consciente y puede tragar, puede necesitar consumir azúcar de acción rápida.
En cambio, ante una pérdida del conocimiento o convulsiones, se debe solicitar asistencia médica de urgencia y no administrar alimentos ni bebidas por la boca.
La hipoglucemia requiere atención inmediata, especialmente cuando los síntomas son intensos. Sin embargo, en el caso de “Locomotora” Castro, todavía no se confirmaron oficialmente las causas de su muerte.