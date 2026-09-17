Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada cargada de competencias y definiciones en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Paraná y Buenos Aires.
Juegos Suramericanos: la agenda completa del jueves 17 de septiembre en Santa Fe
La jornada tendrá finales de remo, bochas, BMX, tiro, pentatlón y vóley playa, además de partidos de Argentina en fútbol, vóley, handball y softbol.
La programación comenzará a las 7.30 y tendrá golf, pentatlón moderno, bochas, bowling, esgrima, tiro deportivo, remo, vóley playa, ciclismo BMX, levantamiento de pesas, voleibol, fútbol, vela, softbol, handball y boxeo.
Argentina tendrá varias presentaciones durante el día. El seleccionado masculino de fútbol enfrentará a Paraguay, mientras que también habrá compromisos nacionales en vóley femenino, handball y softbol.
Las primeras finales del jueves
La actividad comenzará a las 7.30 con golf en Rosario. Media hora después se iniciará la ronda de siembra de esgrima del relevo femenino de pentatlón moderno.
Santa Fe tendrá su primera definición a las 8.30, con la final individual femenina de volo. A la misma hora comenzará el single masculino de bowling en Buenos Aires.
Desde las 9 se concentrará una importante cantidad de finales de remo en la capital provincial. El doble par femenino abrirá el bloque, seguido por el par masculino a las 9.20 y el doble par liviano masculino desde las 9.40.
También a las 9 comenzará la clasificación femenina de rifle de aire a 10 metros en Santa Fe, mientras que Rosario recibirá los preliminares de espada femenina por equipos.
A las 10 continuará el remo con la final del individual liviano femenino. A las 10.20 será el turno del cuatro femenino y a las 10.40 se definirá el ocho masculino.
Las bochas tendrán desde las 10 la final de parejas mixtas de Raffa, mientras que a las 11.15 se disputará la final femenina de rifle de aire y a las 11.30 llegará la definición masculina de volo progresivo.
Argentina juega en Rosario
Uno de los principales atractivos de la mañana estará en Rosario. Desde las 10, Argentina enfrentará a Paraguay por el fútbol masculino.
En simultáneo comenzarán los 110 kilos masculinos del levantamiento de pesas y el encuentro entre Colombia y Paraguay por el voleibol femenino.
Rafaela concentrará desde las 10 las series del BMX Race femenino y masculino. Habrá tres mangas clasificatorias para cada rama antes de la definición masculina, programada para las 11.40.
A esa misma hora se disputará en Rosario la final femenina de relevos del pentatlón moderno.
Desde las 12, Santa Fe tendrá una nueva jornada de vela con regatas de Sunfish, windsurf iQFOiL, Snipe mixto, ILCA 6 e ILCA 7.
Medallas y definiciones durante la tarde
La programación continuará a las 13 con la clasificación masculina de relevos del pentatlón moderno. Media hora después habrá levantamiento de pesas en la categoría de más de 110 kilos y comenzará en Paraná el partido de softbol entre Bolivia y Brasil.
El vóley playa entrará desde las 14 en su tramo decisivo. Primero se disputará el partido masculino por la medalla de bronce y a las 15 llegará la definición femenina del tercer puesto.
Rosario tendrá desde las 14.30 finales de esgrima por equipos. Se definirán la espada femenina y el florete masculino, además de los preliminares de esta última especialidad.
En Santa Fe, Perú y Paraguay abrirán desde las 14.30 la jornada de handball femenino.
A las 15, Argentina volverá a tener protagonismo en Rosario con el seleccionado femenino de voleibol, que enfrentará a Venezuela.
El vóley playa femenino tendrá su final por la medalla de oro a las 16. Una hora después se disputará la definición masculina.
Entre ambas finales, a las 16.40, se desarrollará la definición masculina de relevos del pentatlón moderno.
Handball y softbol para el cierre
La actividad en Santa Fe continuará a las 17 con Colombia frente a Uruguay por el handball femenino.
Argentina tendrá su partido en esta disciplina desde las 19.30, cuando enfrente a Chile.
En Paraná, el softbol femenino tendrá encuentros desde las 13.30. Bolivia jugará ante Brasil, Colombia se medirá con Venezuela a las 15.30 y Venezuela enfrentará a Perú desde las 18.
El último partido programado comenzará a las 20.30 y tendrá como protagonistas a Perú y Argentina.
Rafaela tendrá además las semifinales de boxeo, sin horario determinado, en las categorías femeninas de 54, 57 y 65 kilos y masculinas de 80 y 90 kilos.