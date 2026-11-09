El Barcelona derrotó 2-1 al Atlético de Madrid en un atractivo encuentro por la Liga de España. Sin embargo, más allá del resultado, hubo una situación que llamó la atención: el gesto que tuvieron varios futbolistas del equipo catalán con Julián Álvarez, protagonista de rumores durante el último mercado de pases.
El llamativo gesto de los jugadores del Barcelona con Julián Álvarez tras el triunfo ante el Atlético
Los futbolistas azulgranas se acercaron al delantero argentino después del encuentro y protagonizaron una escena que rápidamente se difundió en redes sociales, en medio de los rumores sobre su posible llegada al club catalán.
La presencia del delantero argentino generó expectativa por los antecedentes de su posible llegada al conjunto blaugrana. Aunque finalmente no hubo acuerdo entre los clubes, el interés de algunos jugadores del Barsa por compartir equipo con él quedó nuevamente en evidencia.
El saludo que llamó la atención
En la previa del encuentro, la prensa española había puesto el foco en Álvarez, luego de que trascendiera su deseo de jugar en el Barcelona. Sin embargo, en las últimas semanas, el atacante buscó recomponer su vínculo con los hinchas del Atlético y les pidió disculpas por sus declaraciones.
Durante el partido, el argentino tuvo una participación destacada y fue clave para el único tanto de su equipo: asistió a Giuliano Simeone para que marcara el gol del Atlético.
Una vez terminado el encuentro, pese a la derrota, varios futbolistas del Barcelona se acercaron especialmente a saludarlo. La escena quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales.
Entre los jugadores que se acercaron estuvieron Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Frenkie de Jong.
El interés del Barcelona por Julián
El gesto no pasó inadvertido, especialmente por los antecedentes de la novela del mercado de pases. Durante ese período, distintos futbolistas del Barcelona habían elogiado públicamente al delantero argentino y manifestado su interés en tenerlo como compañero.
Sin embargo, la posibilidad de concretar su llegada no prosperó debido a la postura del Atlético de Madrid, que no aceptó negociar su salida.
El saludo posterior al partido volvió a reflejar la buena consideración que tienen algunos integrantes del plantel catalán por el campeón del mundo.
El respaldo de Simeone
A pesar de su participación en el gol, Álvarez recibió algunas críticas de la prensa española por las oportunidades que tuvo y no logró convertir.
Ante esos cuestionamientos, Diego Simeone salió en defensa de su dirigido y destacó su aporte durante el encuentro.
“¿Qué más le podemos pedir?”, expresó el entrenador. Luego enumeró algunas de las intervenciones del atacante: “Hizo un partido importante, participó en tres situaciones más la asistencia a Giuliano. En el segundo tiempo tuvo la que tira por arriba y el centro a Baena también es de él. ¿Qué más le podemos pedir?”.
De esta manera, el Cholo respaldó el rendimiento del argentino, más allá de las ocasiones que no pudo concretar en la derrota frente al Barcelona.