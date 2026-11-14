Alemania consiguió una victoria por 3-1 frente a Serbia en la quinta fecha de la UEFA Nations League y dejó buenas sensaciones de cara al cierre de la fase de grupos.
Klopp elogió el rendimiento de Alemania tras el triunfo ante Serbia: "Estuvimos excelentes"
El seleccionado alemán derrotó 3-1 a Serbia por la quinta fecha de la UEFA Nations League. Tras el encuentro, Jürgen Klopp valoró el rendimiento colectivo, la intensidad y el funcionamiento del equipo, que definirá su clasificación a los cuartos de final en la última jornada.
Luego del encuentro, Jürgen Klopp se mostró satisfecho con el resultado y, especialmente, con el rendimiento colectivo del seleccionado.
En conferencia de prensa, el entrenador destacó el nivel mostrado por sus dirigidos y consideró que el equipo tuvo varios pasajes de gran rendimiento, tanto en ataque como en defensa.
"El equipo ha hecho un partido buenísimo. Tenemos que acostumbrarnos a que somos realmente buenos. Por supuesto que podemos marcar más goles, pero, sinceramente, eso me da igual. Hemos estado extraordinariamente bien en muchísimos momentos y se lo hemos puesto muy difícil a Serbia", expresó.
Presión, intensidad y funcionamiento colectivo
Klopp también hizo hincapié en la respuesta del equipo para evitar complicaciones ante un rival que, según señaló, no atravesaba su mejor momento. En ese sentido, destacó el funcionamiento de los mecanismos colectivos y la recuperación de la pelota.
"En situaciones así, uno puede complicarse la vida incluso ante un rival que no está en su mejor momento, pero eso es precisamente lo que no hemos hecho. Muchos automatismos han funcionado de maravilla", sostuvo.
Además, resaltó la presión tras pérdida y el trabajo defensivo: "La presión tras pérdida ha sido extraordinaria, la intensidad ha sido máxima y, sin balón, hemos estado realmente muy bien".
El técnico reconoció, de todos modos, que Alemania atravesó algunos minutos de dificultad después del descanso, cuando Serbia adelantó sus líneas y mostró una postura más agresiva. "Ellos salieron mucho más agresivos tras el descanso y a nosotros nos faltó algo de ritmo durante unos minutos", explicó.
Alemania definirá su clasificación ante Países Bajos
Más allá de la victoria, Alemania todavía debe asegurar su lugar en los cuartos de final. El seleccionado ocupa el tercer puesto del Grupo 2 con ocho puntos, la misma cantidad que Grecia, aunque se encuentra por debajo por el criterio de desempate. Países Bajos lidera la zona con 11 unidades.
La última jornada será determinante para las aspiraciones del conjunto alemán. Este lunes 16 de noviembre se enfrentará precisamente con Países Bajos, en un partido en el que buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación a la próxima instancia.