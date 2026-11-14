UEFA Nation League

Klopp elogió el rendimiento de Alemania tras el triunfo ante Serbia: "Estuvimos excelentes"

El seleccionado alemán derrotó 3-1 a Serbia por la quinta fecha de la UEFA Nations League. Tras el encuentro, Jürgen Klopp valoró el rendimiento colectivo, la intensidad y el funcionamiento del equipo, que definirá su clasificación a los cuartos de final en la última jornada.