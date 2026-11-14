Histórico 3-2

Batacazo de Japón: derrotó a Brasil en un final caliente y con dos expulsados

El seleccionado japonés venció 3-2 a Brasil en el primero de los amistosos de la fecha FIFA, en un partido que tuvo un desenlace inesperado. Takefusa Kubo, Keito Nakamura y Tatsuhiro Sakamoto marcaron para el conjunto asiático, mientras que Vinícius Júnior anotó los dos tantos brasileños.