Japón consiguió una victoria de gran impacto al derrotar 3-2 a Brasil en un encuentro amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El seleccionado asiático aprovechó sus oportunidades, mostró eficacia en ataque y terminó imponiéndose con un gol en tiempo de descuento, después de que el conjunto sudamericano lograra remontar una desventaja de dos tantos.
Batacazo de Japón: derrotó a Brasil en un final caliente y con dos expulsados
El seleccionado japonés venció 3-2 a Brasil en el primero de los amistosos de la fecha FIFA, en un partido que tuvo un desenlace inesperado. Takefusa Kubo, Keito Nakamura y Tatsuhiro Sakamoto marcaron para el conjunto asiático, mientras que Vinícius Júnior anotó los dos tantos brasileños.
El comienzo fue favorable para los japoneses, que salieron a jugar con intensidad y encontraron espacios en la defensa brasileña. A los 15 minutos del primer tiempo, Takefusa Kubo abrió el marcador con una buena definición que puso en ventaja al equipo local.
Brasil todavía no había conseguido acomodarse cuando recibió un nuevo golpe. A los 19 minutos, Keito Nakamura aprovechó las desatenciones defensivas del rival y amplió la diferencia para establecer el 2-0.
La selección dirigida por Carlo Ancelotti intentó reaccionar, pero durante buena parte de la primera etapa mostró dificultades para generar situaciones claras. Sin embargo, cuando parecía que Japón se marcharía al descanso con una ventaja cómoda, apareció Vinícius Júnior.
El delantero del Real Madrid protagonizó una acción individual para descontar y darle vida a Brasil. Su gol, antes del cierre de la primera mitad, permitió que el seleccionado sudamericano llegara al entretiempo con un 2-1 que mantenía abierto el partido.
Vinícius lideró la reacción brasileña y llegó el empate
En el segundo tiempo, Brasil mostró otra actitud. Con mayor posesión de pelota, adelantó sus líneas y comenzó a generar situaciones frente al arco japonés.
La presión del equipo de Ancelotti fue creciendo con el correr de los minutos, mientras Japón perdió parte del protagonismo que había tenido durante la primera etapa y comenzó a retroceder para proteger la ventaja.
La insistencia brasileña encontró su premio nuevamente en los pies de Vinícius Júnior. A falta de 15 minutos para el final, el atacante volvió a marcar diferencias con una acción individual y estableció el 2-2.
Con el empate, Brasil parecía haber encaminado una remontada que le permitiría evitar la derrota. Sin embargo, el conjunto japonés todavía tenía una última oportunidad para quedarse con el triunfo.
Un gol agónico, protestas y dos expulsiones en el cierre
Cuando el encuentro parecía terminar igualado, llegó la jugada que definió la historia. En medio de una serie de infracciones y reclamos de los futbolistas brasileños, el árbitro decidió darle continuidad al juego.
Japón aprovechó la situación y, a los 46 minutos del segundo tiempo, Tatsuhiro Sakamoto apareció dentro del área para convertir el 3-2 definitivo y desatar el festejo del seleccionado asiático.
El tanto generó fuertes protestas por parte de los integrantes del banco brasileño y de los futbolistas que estaban en el campo. En medio de las discusiones con el árbitro, Carlo Ancelotti y Raphinha fueron expulsados.