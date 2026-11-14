La UEFA Nations League tendrá este sábado una nueva jornada de actividad en sus diferentes categorías, con ocho partidos programados por la quinta fecha del certamen.
Portugal-Dinamarca, el gran atractivo de una nueva jornada de la UEFA Nations League
El duelo entre Portugal y Dinamarca, por el Grupo 4 de la Liga A, se destaca como el partido más importante de la jornada. El conjunto luso buscará mantener su puntaje ideal, mientras que los daneses intentarán acercarse a la clasificación.
La atención estará centrada en el enfrentamiento entre Portugal y Dinamarca, correspondiente al Grupo 4 de la Liga A, que se disputará en el Estádio Municipal de Braga desde las 19:45 (hora de Argentina).
El seleccionado portugués llega como uno de los principales protagonistas de la competencia. Con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones y 12 puntos, lidera su zona y ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final.
El equipo dirigido por Jorge Jesús buscará extender su racha positiva frente a su público. Incluso, un empate le alcanzará para garantizar el primer puesto del grupo y afrontar la última fecha con mayor tranquilidad.
En la previa del encuentro, la Federación Portuguesa también realizará un homenaje a Cristiano Ronaldo, tras su reciente retiro de la actividad internacional.
Dinamarca busca dar el golpe y acercarse a los cuartos de final
Del otro lado estará un seleccionado danés que llega con aspiraciones de conseguir un resultado importante como visitante. Con seis unidades, Dinamarca ocupa el segundo lugar de la zona y necesita sumar para mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia.
Una victoria en Braga le permitiría acercarse considerablemente a la clasificación y, al mismo tiempo, recortar diferencias con el líder.
El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Portugal. En el encuentro correspondiente a la tercera fecha, disputado en Copenhague, los lusos se impusieron por 4-2 con goles de João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix.
Ahora, Dinamarca tendrá la oportunidad de buscar revancha en territorio portugués, frente a un rival que atraviesa un gran presente y pretende cerrar la fase de grupos sin perder puntos.
Los ocho partidos de este sábado en la UEFA Nations League
Además del destacado cruce entre Portugal y Dinamarca, la programación contempla otros siete encuentros correspondientes a las distintas ligas del torneo.
La jornada ofrecerá enfrentamientos importantes para las aspiraciones de clasificación de varios seleccionados europeos, entre ellos Noruega, Gales, Suecia, Ucrania y Austria.