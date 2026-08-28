La Selección Argentina de hockey masculino perdió ante Alemania este viernes por la tarde en las semifinales del Mundial de Amstelveen/Wavre 2026.
Los Leones perdieron 2-1 con Alemania en las semifinales
La Selección Argentina masculina se quedó en las puertas de la final. Enfrentarán a Países Bajos por el tercer puesto.
La derrota de Los Leones fue por 2 a 1, quedando en las puertas de la gran final. Ahora buscarán el bronce.
El desarrollo
El combinado teutón pegó primero en el inicio del tercer cuarto a través de Justus Weigand y se acercaba así al partido definitivo.
Pero el encuentro sumó suspenso ya que Argentina consiguió la igualdad al minuto del último cuarto gracias a una gran ejecución de Tomás Domene en un córner corto.
El combinado del país europeo se volvió a poner en ventaja, a los casi nueve minutos del último cuarto, a través de Paul-Philipp Kaufmann, quien selló el 2 a 1 final.
Cuándo vuelve a jugar
Los Leones jugarán el próximo domingo 30 de agosto el partido por el tercer puesto ante Países Bajos desde las 14, hora argentina, en Wavre.
La final se disputará el mismo día entre España y Alemania desde las 16:30, hora argentina.