Rosario Central confirmó la operación de Juan Cruz Komar tras una arritmia

Rosario Central informó que Juan Cruz Komar, de 29 años, será operado este jueves en la Fundación Favaloro, en Buenos Aires, tras detectarse una arritmia en estudios cardiovasculares.
El parte médico indicó que la condición fue detectada tras una serie de estudios cardiovasculares realizados al defensor. Por el momento, la institución no precisó los tiempos estimados de recuperación posteriores al procedimiento.
No es la primera vez que Komar atraviesa una situación de este tipo. En 2024 ya había sido diagnosticado con una arritmia, un cuadro que en su momento frustró su pase a Huracán por recomendación médica.
Luego de aquella detección, el futbolista fue intervenido y logró una recuperación completa, lo que le permitió volver a la competencia. Desde entonces, siempre continuó con controles de rutina, según recordaron desde el entorno del club.
Komar nació en Rosario y se formó en Boca, donde debutó como profesional en 2014. Más tarde jugó en Talleres de Córdoba y en 2022 se sumó a Rosario Central, donde se consolidó como una alternativa habitual en la defensa.
La noticia impacta en un momento de planificación deportiva para el arranque de la temporada. Central se prepara para su debut en el Torneo Apertura y el club aguardará la evolución médica para conocer la disponibilidad del zaguero.
En el comunicado, Central confirmó que la operación será en Buenos Aires y que el futbolista quedará bajo seguimiento profesional tras el procedimiento. En estas horas, el cuerpo médico mantiene el monitoreo permanente del caso.
La prioridad, en este escenario, es la salud del jugador. En el fútbol de alta exigencia, los estudios y controles cardiológicos se volvieron una herramienta clave para anticipar riesgos y evitar complicaciones dentro de la cancha.
Komar afrontará su segunda intervención en menos de dos años, con el objetivo de dejar atrás el problema y volver con normalidad. Central, mientras tanto, espera por un parte médico que marque el camino de su recuperación.