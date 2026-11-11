Duelo clave en San Siro

Francia sigue de cerca la evolución de Mbappé antes del duelo con Italia

El capitán de Francia presentó molestias en los isquiotibiales y realizó trabajos diferenciados en la previa del encuentro ante Italia en San Siro. Aunque la federación descartó una lesión de gravedad, el cuerpo técnico priorizaría su recuperación para el compromiso del domingo frente a Turquía.