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Duelo clave en San Siro

Francia sigue de cerca la evolución de Mbappé antes del duelo con Italia

El capitán de Francia presentó molestias en los isquiotibiales y realizó trabajos diferenciados en la previa del encuentro ante Italia en San Siro. Aunque la federación descartó una lesión de gravedad, el cuerpo técnico priorizaría su recuperación para el compromiso del domingo frente a Turquía.

Mbappé está en duda para enfrentar a Italia por una molestia muscularMbappé está en duda para enfrentar a Italia por una molestia muscular
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La Selección de Francia podría afrontar sin Kylian Mbappé el encuentro de este jueves ante Italia, en San Siro, por una molestia muscular en los isquiotibiales. El delantero del Real Madrid no participó del entrenamiento junto al resto del plantel y permaneció en el gimnasio, donde recibió atención del cuerpo médico.

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La Federación Francesa de Fútbol informó que el capitán no presenta una lesión de gravedad.

Sin embargo, el diario deportivo L'Équipe señaló que el atacante sería baja para el compromiso ante el seleccionado italiano, ya que el entrenador Zinedine Zidane y los profesionales médicos prefieren evitar riesgos.

Una nueva preocupación para el cuerpo técnico de Francia

No es la primera vez que Mbappé sufre inconvenientes físicos durante el ciclo de Zidane. El delantero ya se había perdido la primera ventana de esta etapa por una dolencia muscular que sufrió frente a Turquía.

Soccer Football - Nations League - Group A - Turkey v France - Kocaeli Stadium, Kocaeli, Turkey - September 25, 2026 France's Kylian Mbappe receives medical attention after he scores their first goal REUTERS/Murad SezerMbappé está en duda para enfrentar a Italia por una molestia muscular

En aquella oportunidad, el entrenador lo había ubicado como extremo izquierdo. Para esta fecha FIFA, la posible ausencia de Ousmane Dembélé obliga a replantear las alternativas ofensivas del seleccionado francés. Si está en condiciones de jugar, Mbappé podría ocupar la posición de delantero centro.

El capitán francés permanecerá junto al plantel, a diferencia de Aurélien Tchouaméni, quien fue desafectado por una lesión en el aductor derecho y regresó a Madrid.

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La decisión de mantener a Mbappé con la delegación responde a la intención de seguir de cerca su evolución y evaluar sus posibilidades de recuperación durante los próximos días.

El objetivo es que llegue al partido del domingo ante Turquía

El principal objetivo del cuerpo médico es que el delantero pueda estar disponible para el encuentro del domingo frente a Turquía, que se disputará en Burdeos.

Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por reducir las exigencias físicas y priorizar su recuperación en Clairefontaine. Aunque las molestias no serían de gravedad, su participación ante Italia dependerá de la evolución que presente en las próximas horas.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid press conference - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - September 7, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe during press conference REUTERS/Susana VeraMbappé está en duda para enfrentar a Italia por una molestia muscular

De esta manera, Francia espera conocer cómo responde Mbappé al tratamiento antes de definir su disponibilidad para los próximos compromisos internacionales.

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